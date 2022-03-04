被控財產來源不明及逃漏稅 趙正宇否認犯罪

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台北地方法院審理立委貪污案，4日傳喚被控財產來源不明及逃漏稅的無黨籍立委趙正宇等人召開言詞辯論庭，趙正宇否認犯罪。中央社記者林長順攝 111年3月4日

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（中央社記者林長順台北4日電）台北地方法院審理立委貪污案，今天傳喚被控財產來源不明及逃漏稅的無黨籍立委趙正宇等人召開言詞辯論庭，趙正宇否認犯罪。合議庭訂於7月6日宣判。

前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、前立委徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署於民國109年9月依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

另外，北檢偵辦立委涉收賄案期間，搜索趙正宇住處時，當場查獲現金新台幣920萬元。檢調另查出趙正宇涉嫌逃漏個人綜合所得稅68萬2140元。北檢依貪污治罪條例財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

台北地方法院歷經1年審理，自今年2月16日起陸續傳喚被告進行言詞辯論。SOGO案部分，李恆隆、郭克銘均認罪，盼法官輕判。廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清均否認犯罪，強調並未收賄，盼司法還他們清白。

趙正宇今天庭訊時表示，之前一直認為除非透過專業仲介，按成交價格比例跟買賣雙方計算佣金，才需要報稅，像他這種因為人情出面去談的，成交後朋友再按民間習慣給紅包表示感謝，他過去以為不用特別報稅，主觀上沒有逃漏稅犯意。

他說，得知自己應該補稅之後，向國稅局補繳稅款，並依法繳納罰金完畢，為了善盡社會責任，他也捐贈一輛消防局勤務車給桃園市政府，作為自己疏忽的反省。

趙正宇指出，被檢方查扣的現金是土地佣金等，放在家中是考量若存入銀行，擔心被銀行依洗錢防制法規定追問金錢來源，加上自己身為公眾人物，怕造成困擾。如果真的犯罪，就不會連綑鈔帶都留下來給檢調當成證據。

他表示，被控收賄部分已不起訴確定，檢方錯誤羈押他1個多月，還要起訴他財產來源不明、逃漏稅，讓他深感「一個人擁有權力地位，面對莫須有的指控，仍然是如此無助」。

趙正宇指出，他擔任立委期間連公家發的便當都不吃，不貪不取，每天早上5時起床，5時40分自己開車到立法院，而且第一個質詢，調查局跟監他也知道，他的生活比調查官還單純。（編輯：張銘坤）1110304