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立委涉收賄
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立委涉收賄2/104

立委涉貪案 台北地院16日起進入辯論程序

2022/2/14 19:01（2/14 19:20 更新）
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台北地方法院審理現任立法委員蘇震清（上左起）、廖國棟、陳超明（下左起）、趙正宇與前立委徐永明涉及貪污等案，合議庭將自16日起將案件進入辯論程序。（中央社檔案照片）
台北地方法院審理現任立法委員蘇震清（上左起）、廖國棟、陳超明（下左起）、趙正宇與前立委徐永明涉及貪污等案，合議庭將自16日起將案件進入辯論程序。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北14日電）台北地方法院審理現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明涉及貪污等案，合議庭將自16日起將案件進入辯論程序，辯論終結後擇日宣判。

台北地檢署民國109年7月31日針對立委收賄案展開搜索，同年9月間依貪污治罪條例起訴現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明等12人。

蘇震清、廖國棟、陳超明被控收受前太流公司負責人李恒隆賄賂，徐永明則被控與李恒隆期約賄賂；趙正宇則遭起訴財產來源不明、逃漏稅捐罪嫌，案件由台北地方法院審理中。

台北地檢署偵辦期間，聲押蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇獲准，台北地方法院審理期間，趙正宇獲無保請回，陳超明、廖國棟、蘇震清先後被法官裁定新台幣500萬元、1000萬元、1000萬元交保。

合議庭訂本週開始辯論程序庭，16日傳喚廖國棟及辦公室主任丁復華、18日傳喚陳超明等被告、23日傳喚徐永明等被告、3月2日傳喚蘇震清等被告、3月4日傳喚趙正宇等被告。合議庭將待辯論終結，擇期宣判。（編輯：方沛清）1110214

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