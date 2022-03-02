立委涉貪案開庭 蘇震清稱與李恆隆單純借貸關係

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（中央社記者林長順台北2日電）台北地方法院審理立委涉貪案，今天傳喚無黨籍立委蘇震清等人召開言詞辯論庭。蘇震清庭訊時做無罪答辯，強調與李恆隆是單純借貸關係，他並宣稱通過測謊鑑定。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、前立委徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

檢方認定，蘇震清自101年8月15日起至104年12月18日止，多次收受李恆隆的現金或支票，金額共新台幣2580萬元。

蘇震清庭訊時做無罪抗辯。他今天接受媒體採訪時表示，一路走來清清白白、坦坦蕩蕩，SOGO案是他擔任民意代表為民喉舌、為民申冤，絕對沒有對行政單位施壓，也沒有索賄及收賄，更沒有對價關係。

蘇震清指出，他與李恆隆只是單純朋友間的金錢週轉借貸往來，他可以經得起考驗，相信司法最後一定要明察秋毫，還他公道，做出無罪判決。

蘇震清在庭訊時提出自己的測謊鑑定報告，反駁檢方指控。他說，自己從頭到尾本來就是清清白白，他前往測謊中心接受測謊，內容包括自己與李恆隆是否為借貸關係、是否還清等問題。結果是沒有問題的，「我通過測謊」。

蘇震清表示，屏東縣鄉親都知道他為人海派、對朋友誠實以待，朋友若開口借貸，他不會拒絕，當然自己也有週轉的需求，他才向李恆隆週轉、借貸，並第一時間開立有效的支票給對方。

蘇震清指出，他104年向李恆隆借款，到106年都還清了，而且都有金流。如果真的是索賄，有人會笨到開支票給別人嗎？（編輯：戴光育）1110302