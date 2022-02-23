立委涉貪案開庭 徐永明：沒收錢遭設計

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台北地方法院審理立委涉賄貪污案，23日傳喚前立委徐永明（前）等人召開言詞辯論庭。徐永明受訪表示，他沒有收錢，甚至是拒絕，他沒有利用立委職務打電話施壓或辦公聽會，但是檢方卻以他有同意而起訴，使他面臨貪污重罪審判。中央社記者劉世怡攝 111年2月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）台北地方法院審理立委涉貪污案，今天傳喚前立委徐永明等人召開言詞辯論庭。徐永明受訪表示，他沒有收錢，他是清白的，本件應是他遭「政治金光黨」設計，利用立委名號去賺錢。

徐永明庭後接受媒體聯訪指出，這2年來壓力很大，他沒有收錢，甚至是拒絕，他沒有利用立委職務去打電話對經濟部施壓或辦理公聽會，但是檢方卻以他有同意而起訴他，使他面臨貪污重罪審判。他會堅持下去，相信自己的清白。

徐永明強調自己是被「政治金光黨」設計的，政治金光黨是一個系統，不只國會助理，還有外面的公關公司，從本件就看得出來，要利用立法委員名號去施壓，安排賄賂等；本件就是這樣，主要不是要找他去辦公聽會，對方主要是要見到自己才可以去外面施展業務，利用立委名號，去賺取利益。

徐永明說，他比較擔心的是，就算經過本件的起訴及審判，這個政治金光黨還是存在，可以繼續在立法院，甚至因本件獲得更大的鼓勵。

今天開庭，除了徐永明到庭外，北院也傳喚、前太流公司負責人李恒隆、是知顧問公司總經理郭克銘等人進行辯論程序。

李恒隆涉嫌透過郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、前立委徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署民國109年9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，李恒隆、白手套郭克銘、徐永明及徐永明學生、趨勢民調總經理吳世昌等人於108年12月2日上午，在立法院徐永明國會辦公室內會面，期約由徐永明與東吳大學合辦公聽會，並由徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶。

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但是，雙方因就給付政治獻金部分聯繫溝通上有疏失，李恒隆傾向當面交付新台幣200萬元給徐永明，但徐永明堅持透過吳世昌收錢，雙方最終喬不攏，檢調於109年7月31日就本案發動搜索約談時，仍未交付賄款。

徐永明在北檢偵辦本案之初，遭檢方聲請羈押，歷經五天四夜羈押程序，台北地院當時認定，徐永明涉案較輕，只是期約賄賂，並無金流追查問題，犯行明確單純，裁定80萬元交保，未限制出境及限制住居；北檢不服交保裁定提抗告，遭台灣高等法院駁回確定，徐永明未遭羈押。（編輯：張銘坤）1110223