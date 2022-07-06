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蘇震清涉貪遭判10年 稱判決有失公允將上訴

2022/7/6 11:08（7/6 11:23 更新）
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無黨籍立委蘇震清（前左）因貪瀆案件遭台北地方法院判刑10年徒刑，6日他發聲明表示，對判決深表遺憾，將提出上訴。圖為蘇震清去年1月於北院出庭應訊。（中央社檔案照片）
無黨籍立委蘇震清（前左）因貪瀆案件遭台北地方法院判刑10年徒刑，6日他發聲明表示，對判決深表遺憾，將提出上訴。圖為蘇震清去年1月於北院出庭應訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）無黨籍立委蘇震清因貪瀆案件遭台北地方法院判刑10年徒刑，蘇震清今天發布聲明表示，對於法官判決深表遺憾，認為有失公允，為捍衛一己清白，將提出上訴。

立委蘇震清服務處今天發布聲明指出，判決將與李恆隆間的金錢借貸關係曲解為賄款，認定明顯與事實證據不符。

蘇震清說，判決對於有利的證據均未調查，如偵訊錄音檔不完整卻未追查還原真相；檢方提供不完整錄音檔給法庭，並未勘驗或勘驗程序違法；檢調多年監聽均屬違法，其監聽的合法性及依據在哪裡；且法官不願意調取相關資料釐清事實真相，明顯有失公允。

蘇震清表示，近年屢屢在政治之途轉折處身陷司法訴訟，如誠美材案、印尼案等，均無罪確定，但其間所受的苦難卻無法挽回彌補，因此案判決有諸多違法之處，為捍衛清白，將提出上訴。（編輯：陳仁華）1110706

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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