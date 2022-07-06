徐永明遭判刑 時力：概括承受政治責任並深自檢討

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（中央社記者郭建伸台北6日電）立委涉貪案今天宣判，前時代力量立委徐永明7年4月徒刑。時代力量今天發布聲明指出，尊重法院判決結果，並表示將持續深自檢討，概括承受所有的政治責任，並以此作為時代力量全體夥伴的警惕。

徐永明則透過聲明表示，對於今天判決深表遺憾，他從政以來未忘初衷，深信自身清白，將爭取上訴審，相信司法終將還以公道。

立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判現任無黨籍立法委員蘇震清10年徒刑、國民黨籍立委廖國棟8年6月徒刑、國民黨籍立委陳超明7年8月徒刑、前時代力量立委徐永明7年4月徒刑。無黨籍立委趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

時代力量發布聲明指出，尊重法院的判決結果，並持續持續深自檢討，概括承受所有的政治責任，並以此作為時代力量全體夥伴的警惕。

時代力量指出，2年前全體黨員和支持者共同經歷備受質疑的艱難時刻，但他們不會放棄，謝謝每一位相信時代力量的朋友，他們不會懷憂喪志，仍會奮勇向前。

時代力量表示，清廉是時代力量堅守的價值，他們深知所乘載的期許與信念，未來亦會繼續堅持，回應社會的期待。（編輯：蘇龍麒）1110706