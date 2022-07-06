蘇震清被控收賄2580萬元 北院重判10年徒刑

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（中央社記者林長順台北6日電）立委蘇震清被控收受前太流公司董事長李恆隆2580萬元賄款，質詢經濟部SOGO案。台北地院認為蘇震清主動索賄，犯後態度不佳，重判有期徒刑10年，褫奪公權5年。全案可上訴。

李恆隆涉嫌透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地檢署認定，蘇震清自民國101年8月15日起至104年12月18日止，多次收受李恆隆的現金或支票共2580萬元。李恆隆另自103年6月5日起至108年11月7日止，交付現金或支票共計124萬元賄款給蘇震清辦公室主任余學洋。

李恆隆在台北地方法院坦承犯行，但蘇震清否認犯罪，辯稱向李恆隆收受的2580萬元均為借貸，並已返還2000萬元。

台北地方法院指出，蘇震清有數十年從政經驗，對「請託」與「賄賂」間的分際知之甚詳，在李恆隆就太流案請託之際，主動向李恆要求以借款名義的賄款，「請託」與「賄賂」的對價關係不言而喻，且由李恆隆等人證詞，均可證明這筆款項並非借貸性質。

北院認定，蘇震清涉犯貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，犯後否認犯罪，飾詞狡辯，犯後態度不佳，應從重量刑，判處有期徒刑10年，褫奪公權5年。因蘇震清已返還2000萬元給李恆隆，酌減犯罪所得為1580萬元，宣告沒收。

余學洋部分，北院認為蘇震清均是自行向李恆隆要求並收取賄款，余學洋並非共犯；余學洋向李恆隆收取的款項，是受委託提供太流案資訊及建議的對價，並非賄賂，判余學洋無罪。

李恆隆部分，北院考量李恆隆於偵審中均自白犯罪，應依貪污治罪條例規定減輕其刑，並適用證人保護法減刑規定，判決李恆隆有期徒刑1年2月，得易科罰金，緩刑5年，向公庫支付1000萬元，褫奪公權3年。（編輯：李亨山）1110706