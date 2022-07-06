蘇震清涉貪判10年 是否參選屏東縣長要沉澱思考

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）無黨籍立委蘇震清曾有意參選屏東縣長，如今卻因涉貪瀆案件一審遭判刑10年、褫奪公權5年，他將提出上訴。至於是否參選，蘇震清今天表示，要沉澱思考。

面對判決，蘇震清今天接受中央社記者電話訪問指出，從政路上清清白白、坦坦蕩蕩，沒有做出對不起屏東鄉親的貪污情事，也沒有收賄人民納稅的任何一塊錢，針對司法判決真的是感概萬千。

至於，要不要參選屏東縣長或是有其他規劃嗎？蘇震清回應，目前還沒有想到那邊，要利用這幾天好好沉澱，思考要不要參加屏東縣長選舉。

蘇震清表示，從政30年來，擔任助理、議員、立委，都受到屏東鄉親的支持，自己是一步一腳印為屏東鄉親做事。

蘇震清重申，參選立委過程中，就出現有誠美材案、印尼案等，過程中有廣大的鄉親支持，最後誠美材案不起訴，印尼案也沒有事情，但是「遲來的正義不是正義」。

蘇震清感慨，在政治途中的轉折處，都會有司法紛爭存在。但他說：「政治的路上我絕對不會退縮，也沒有退縮的理由。」（編輯：郭諭儒）1110706