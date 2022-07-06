立委涉貪案 蘇震清廖國棟陳超明徐永明判7年4個月至10年

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（中央社記者林長順台北6日電）立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判現任無黨籍立法委員蘇震清10年徒刑、國民黨籍立委廖國棟8年6月徒刑、國民黨籍立委陳超明7年8月徒刑、前時代力量立委徐永明7年4月徒刑。無黨籍立委趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

另外，趙正宇被控財產來源不明罪獲判無罪；蘇震清辦公室主任余學洋獲判無罪；廖國棟辦公室主任丁復華1年10月徒刑，緩刑4年；陳超明辦公室主任梁文一5年徒刑；趙正宇辦公室主任林家騏2年徒刑，緩刑5年；前太流公司董事長李恆隆1年2月徒刑，可易科罰金，緩刑5年；是知管理顧問公司總經理郭克銘得易科罰金部分8月徒刑，不得易科罰金部分2年徒刑，緩刑5年；趨勢民調總經理吳世昌6年6月徒刑。全案可上訴。

李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴蘇震清等人。

另外，北檢搜索趙正宇住處時，當場查獲現金新台幣920萬元。檢調另查出趙正宇涉嫌逃漏個人綜合所得稅68萬2140元。北檢依貪污治罪條例財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

北檢偵辦期間，聲押蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇獲准，案件移審後，台北地方法院裁定趙正宇無保請回，並首度依憲法增修條文規定請立法院許可後，裁定繼續羈押。

北院於109年12月間裁定陳超明500萬元交保，並再度獲得立法院許可，裁定續押蘇震清、廖國棟，直到去年1月間才裁定2人各以1000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

台北地方法院歷經一年多審理，自今年2月16日起陸續傳喚被告進行言詞辯論，廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清、趙正宇均否認犯罪，盼司法還他們清白。合議庭於3月4日辯論終結，今天宣判。（編輯：李亨山）1110706