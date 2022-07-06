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涉貪遭判有罪 廖國棟：無法接受上訴到底

2022/7/6 14:56
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（中央社記者王承中台北6日電）台北地方法院今天依貪污治罪條例判國民黨立委廖國棟8年6月徒刑，廖國棟發布聲明指出，他絕無收受任何賄絡，對於法官的判決完全無法接受，絕對上訴到底，證明自己的清白。

立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判現任無黨籍立委蘇震清10年徒刑、國民黨立委廖國棟8年6月徒刑、國民黨立委陳超明7年8月徒刑、前時代力量立委徐永明7年4月徒刑。無黨籍立委趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

廖國棟發布聲明指出，檢察官起訴僅憑共同被告丁復華不實的自白外，並無其他具體證據，可以證明他有收受賄款。對於台北地方法院的判決，他將於收到判決書並與律師討論後提出上訴。

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廖國棟表示，丁復華利用國會辦公室主任的職位，假藉他的名義，私下謀取不法利益，實與他無涉。他與同案被告李恆隆、郭克銘均僅有單純見過面、點頭之交而已，並無收受賄絡，也不知丁復華有收受賄絡，當然無檢察官及法院認定的職務行為與收受款項間的「對價關係」。

廖國棟指出，丁復華與李恆隆、郭克銘間關係緊密、並有不明原因的金錢往來，檢察官及台北地方法院竟然疏未詳查，卻錯誤認定他涉犯收受賄賂罪之犯行，實令他無法接受。將提起上訴，期盼司法能還他清白。（編輯：翟思嘉）1110706

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