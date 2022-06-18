基隆市長選戰四腳督 找出核心產業定位成關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）民進黨選對會建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，基隆成「四腳督」局面，地方認為，參選人如何找出基隆未來核心產業定位，清楚論述政見並提出可行方案，會是勝選關鍵。

地方人士認為，基隆市長林右昌施政獲市民肯定，從近期舉辦的城市博覽會不難看出市民對基隆的改變很有感，民進黨在基隆市長選舉不會只是蔡適應獨自一人，而是「林右昌＋蔡適應」。

因林右昌執政成績亮眼，推測民進黨將提出「延續執政」口號，這次民進黨是2個人迎戰其他對手，這是蔡適應的優勢，相對地，執政成績也是其他對手的弱勢。

至於國民黨過去深耕基隆，用心經營民間社團組織，在基本盤占有一席之地，相對比蔡適應更具優勢，基隆市長提名人謝國樑家族的二信系統基層實力更是雄厚，謝國樑雖在基隆沉寂多時，但很早就決定投入選戰，起步較早，針對親子、就業、交通和疫情等議題提出政見和看法，吸引不少中間選民支持，實力不容小覷。

而時代力量基隆市長提名人、基隆市議員陳薇仲在議會表現亮眼，對各種議題準備充分，質詢時論述清晰且態度明確，環保議題更是深入著墨，也吸引許多年輕選民認可。

決心以無黨籍參選基隆市長的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，近年用心經營在地，時常在地方行程看見他的身影，累積一定的支持度，但因沒有政黨奧援，在其他政黨夾殺下，若要異軍突起，必須提出強而有力的議題論述，創造聲量。

地方人士認為，下一任基隆市長最重要的議題，就是在基隆市基礎建設完備下，提出未來發展的核心產業定位，中間和年輕選民所關切的是如何落實政見「牛肉」，而非參選人一味在議題攻防上「噴口水」，這也是市長選舉能否出線的關鍵。（編輯：郭諭儒）1110618