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徵召蔡適應選基隆市長 林右昌：推動市政最好選擇

2022/6/18 20:05
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）民進黨選舉對策委員會今天下午開會一致同意徵召立委蔡適應參選基隆市長。基隆市長林右昌說，對蔡適應有很高的期待，是推動基隆市政最好的選擇。

林右昌下午接待外館大使參訪城市博覽會西2主場館前受訪表示，蔡適應是非常適合的基隆市長人選，過去與市府合作，對基隆的建設和發展了然於胸，蔡適應雖在立法院外交及國防委員會，其實他也是都市計畫專業博士。

林右昌表示，蔡適應是非常適合的接棒人選，對他有很高的期待，當然希望基隆市年底的選舉能順利由蔡適應接棒，對於推動基隆市政應該是最好的選擇。

對於民進黨徵召蔡適應參選基隆市長，國民黨基隆市長提名人謝國樑表示，蔡適應並不是林右昌市長，因此他認為民進黨在今年市長選舉將面臨嚴峻的挑戰。

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時代力量基隆市長提名人陳薇仲說，樂見基隆有更多對於市政有想法的朋友參與，也相信在各政黨間的良性競爭下，這場選戰將成為基隆持續往前進步的動力。

決心以無黨籍參選基隆市長的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，蔡適應相比林右昌，對基隆的行政規劃似乎尚顯陌生，林右昌的建設理念是否能被複製、延續，不同的人格與行事風格，是很難為基隆人帶來明確的未來。（編輯：方沛清）1110618

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