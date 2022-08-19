九合一決戰倒數／高雄市長選戰 藍綠母雞表現攸關議會版圖

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高雄市長選戰，民主進步黨籍現任高雄市長陳其邁（右）主打市政牌，中國國民黨參選人柯志恩（左）勤跑基層，兩人表現攸關議會版圖。（左圖取自facebook.com/KoChihEn；右圖中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市長選戰藍綠捉對廝殺，民主進步黨籍現任高雄市長陳其邁主打市政牌，以行政優勢固票；中國國民黨參選人柯志恩支持度雖有差距，仍努力追趕，而兩人能否扮演稱職母雞，攸關議會版圖。

銜命南下參選的柯志恩勤跑各區拜票，亟欲撥雲見日，為藍營挽回「罷韓」後流失的港都民心。相較在地耕耘已久的陳其邁，高雄人對「屏東女兒」柯志恩不熟，柯志恩勤走基層，用不同方法讓大家認識她，而目前跟陳其邁的民意調查差距還有很大努力空間，「努力炒熱選情」正是藍軍選戰基調。

陳其邁主打市政牌，推動輕軌、捷運、社會住宅及運動中心等，甚至台灣積體電路製造股份有限公司進駐等多項重要建設；近期幾乎天天安排視察市政建設行程，對有關柯志恩拋出話題，都以「市政優先」帶過，不為對手增添柴火。

尋求連任的高雄市長陳其邁（左）出席推廣身障團體秋節禮品活動，並與民眾互動，展現親和力。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月19日

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）勤跑高雄各區拜票，與民眾互動。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月19日

民進黨高雄市黨部主任委員許智善告訴中央社記者，選舉主軸就是「審慎謙卑、市政優先」，不大意或放鬆警戒，以施政成果爭取市民認同。

此外，前高雄縣長楊秋興競選高雄市長時的發言人曾尹儷在無政黨援助下參選高雄市長，訴求成立開放政府，實現公民參與，將成立雲端服務總部及官方網站，運用科技跟市民互動及接受陳情。

另一方面，年底高雄市議員選戰應選65席，國民黨目前提名33席，多是現任尋求連任；民進黨提名35席，兩黨都喊出「單獨過半」目標。

藍營人士對中央社記者說，柯志恩如果扮演好「母雞」，守住現在議會優勢，或至少不要掉太多席，就算發揮很大作用。

地方人士認為柯志恩形象好，民眾普遍反應不錯，有助於鞏固議員選戰，預估即使席次有掉，應也在5席內；如果取得無黨或第三勢力支持，而民進黨被第三勢力瓜分選票無法單獨過半，屆時國民黨的議長保衛戰不是沒機會。

第三勢力在議員選戰來勢洶洶，台灣基進、台灣民眾黨及時代力量都以至少「取得3席」為目標，藍綠想單獨過半有難度；議長寶座爭奪戰，第三勢力扮演關鍵少數。（編輯：孫承武）1110819

尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁（前左）近期常安排視察市政建設行程，也到社區發展協會、日照中心等機構與民眾互動。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月19日