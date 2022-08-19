九合一決戰倒數／新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌

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九合一選舉百日倒數，民主進步黨新北市長參選人林佳龍（左）緊打陸戰，而尋求連任的新北市長侯友宜（右）則大打政績牌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北19日電）九合一選舉百日倒數，民主進步黨新北市長參選人林佳龍緊打陸戰，有信心逆轉勝，而尋求連任的新北市長侯友宜則積極固樁，大打政績牌，攻防正酣。

前交通部長林佳龍決定挑戰新北時，曾在社群網站臉書（Facebook）貼出從陽明山俯瞰新北照，侯友宜則認為應從觀音山看新北，點燃兩雄競逐戰火，也讓全國最大直轄市選戰充滿煙硝味。

（圖取自facebook.com/forpeople）

面對侯友宜高支持度，綠營不敢掉以輕心，但自林佳龍確定參戰起，無疑為綠營選情打下強心針，民進黨新北市議員參選人對外都讚林佳龍「絕對是超強母雞」。

曾任立法委員、台中市長的林佳龍嫻熟地方選戰，加上在民進黨主席蔡英文幫助下，黨內各派系迅速整合，從林佳龍競選團隊觀察，幾乎各派系入列；林佳龍表示，蔡英文說服他的理由中，就包括他最能團結黨內及最能打贏對手。

民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能表示，林佳龍是野百合學生運動世代領袖，行政和立法經驗豐富，他對林佳龍勝選非常有信心。

林佳龍也展現個人才情與魅力，如形容蔡英文是伯樂，而他要證明自己是千里馬；媒體詢及和侯友宜民意調查差距，他說，比賽才開始，侯友宜確實是強勁對手，但就像武俠小說「他強由他強…，我自一口真氣足」。

他說，經不斷自我挑戰及走入基層傾聽民意，他相信任何比賽逆轉勝最精彩，他會做好「領頭羊」角色，帶領團隊勝選。

據林佳龍幕僚觀察，林佳龍把選戰分階段，不因時間緊湊而自亂陣腳，如競選辦公室進駐新據點前，先發動各種議題打一輪空戰，接著結合12名在地立委選舉區及37名議員參選人和樁腳打陸戰及深入基層的巷戰。

以1日在三重區展開首場地方說明會為例，鄉親擠滿會場，讓林佳龍很感動，他對媒體說，這是好開始，民進黨空前團結，可激發支持民眾熱情，對選舉充滿信心。

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）1日參加在三重舉辦的選舉陸戰首場造勢活動，他表示，對選舉充滿信心。中央社記者王鴻國攝 111年8月1日

另一方面，經營新北近12年的侯友宜隨選戰加溫，雖有豐沛地方人脈，仍戰戰兢兢應對，以緊湊市政行程驗收執政成果，努力固樁並大打政績牌，作為爭取連任利基。

侯友宜幕僚群告訴中央社記者，侯友宜最大對手是自己，「與自己賽跑」，雖有行政優勢，仍不敢大意。選戰策略上，整治五股垃圾山、規劃新泰塭仔圳重劃區有成，面對林佳龍接連攻勢，仍穩紮穩打低調前行，回歸市民關心的市政建設為主軸，逐一檢視是否兌現競選政見。

戰術上，侯友宜面對林佳龍與民進黨新北市議員參選人抨擊市政空戰，暫不希望引起火花，但如果有錯誤資訊與批評，由新北市政府發言系統、各局處首長回應與澄清，或利用臉書以實際案例回應攻擊。

侯友宜被政壇認為是國民黨明日之星，甚至是2024年總統選舉潛力人物，市長選舉難免會被追問任期是否「做好做滿」？對手陣營已放話「會問到選戰最後一天」，這將是侯友宜在整個選戰中無法逃避的話題。

國民黨新北市黨部主任委員黃志雄接受中央社記者訪問表示，牽制侯友宜的外溢效應會是這次選戰綠營主軸之一，國民黨須以靈活戰術因應，「攻守之間要有秩序才能贏得比賽」，尤其危機意識很重要。

黃志雄分析，越到後期選戰越激烈，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡童「恩恩案」勢必成為主攻目標之一，黨部規劃選戰助攻上，除前期「扎根固本」，也會反擊民進黨執政作為，喚醒選民記憶。在「母雞帶小雞」群體戰中，將展現集體攻勢，絲毫不敢大意，以防逆轉勝。（編輯：李明宗）1110819