林佳龍盼淡水成移動城堡 邀侯友宜選前每週辯論

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（中央社記者高華謙新北2日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，淡海輕軌第2期藍海線通車後與淡江大橋共構，進淡水後將是「移動城堡」，淡水、基隆市與北海岸將串成世界級旅遊目的地。他也邀新北市長侯友宜選前每週辯論，可各出5道題。

林佳龍上午在總統府國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾與新北市議員參選人彭莉惠陪同下參拜淡水清水祖師廟。

林佳龍會後接受媒體聯訪表示，他當交通部長時已解決淡水許多過去無法解決的問題，包括淡江大橋2024年將如期完工，跨年有雲門舞集表演，及台61甲、台64線聯外道路立體化連結、西濱快速道路平交路口改善、淡海輕軌、建構淡水為智慧交通示範場域等。

他說，淡水有漁人碼頭、八里左岸與淡水老街。淡海輕軌綠山線已通車，等藍海線第2期通車後，可搭輕軌看美景，享受在地特色美食。

林佳龍表示，如果當選會編4年約新台幣20億元預算，讓65歲以上長輩免費裝假牙。基隆與桃園市做得到，他當台中市長時也成功推動，為何偏偏新北不行？難道新北市民是侯友宜眼中二等公民嗎？新北市民人均社會福利預算6都最低，（新北市民）一定要享受真正改制直轄市後生活的升級。

媒體詢問，怎麼看侯友宜說即便新北統籌分配款最少，仍花61億元增加社福？林佳龍表示，有心就會想辦法解決，無心就找藉口推辭、不願面對問題。新北要超越台北，就從社福拉平。

林佳龍表示，已準備好大台北首都圈政見，到選舉投票日前至少1週會有1道主菜，希望下週起就與侯友宜展開首場公共政策辯論，選前每週1場，邀請公正第三者與媒體安排，讓市民投票時知道應徵工作者要做什麼。

他說，如果當選一定4年做好做滿，不中途落跑去選更高職務。（編輯：李錫璋）1110802