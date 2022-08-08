侯友宜稱努力衝刺社宅 林佳龍籲勿濫竽充數

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）8日在同黨籍立委及市議員的陪同下，前往蘆洲湧蓮寺參拜。中央社記者高華謙攝 111年8月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）新北市長侯友宜今天說，已完工及興建中社會住宅1.1萬戶，努力衝刺。民進黨新北市長參選人林佳龍說，不要濫竽充數，硬說塭仔圳重劃區等八字沒一撇已規劃是欺騙市民。

侯友宜上午視察中和區安邦段青年社宅新建統包工程，接受媒體聯訪表示，新北社宅一定往前衝，進度絕不落人後，中和安邦段要蓋632戶青年社會住宅，進度已超前達40%。他對目前品質非常滿意，樓下還有許多共享空間可托育、日照與青年創客中心。

他說，青年社宅在進度上尤其不能慢，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻且缺工缺料，他仍督促統包團隊全力以赴，期限內完工。新北中長期規劃與中央攜手打造至少4.5萬戶。

林佳龍今天在民進黨立法委員林淑芬、新北市議員陳啟能、李坤城、李倩萍、彭佳芸等人陪同下到蘆洲湧蓮寺參拜。

林佳龍接受媒體聯訪表示，新北市府對社宅避重就輕，沒面對問題，內政部營建署指新北新規劃社宅案件是0，不要濫竽充數，把一些都市計畫檢討或變更案，如蘆北蘆南重劃區、新泰塭仔圳重劃區等八字都沒一撇的地區硬說是已在規劃是欺騙市民。

他說，新北有400萬人口，年輕人打拚未來就是要有居住正義，新北變賣很多都更、重劃取得的土地，包括新板特區與土城頂埔段等。他會繼續嚴格檢驗社會住宅，看侯友宜參與新北12年施政到底給年輕人什麼未來。（編輯：方沛清）1110808