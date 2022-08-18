選舉倒數百日 支持者捐助柯志恩百個公車站牌廣告

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左7）18日在高雄市黨部舉行「選擇柯志恩，高雄一百分」倒數100天記者會，宣布將在支持者募資相挺下，於高雄100個公車站牌投放競選廣告。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄18日電）高雄市長選舉倒數百日，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，希望選戰愈打愈熱，在支持者募資投放高雄100個公車站牌廣告相挺下，並宣布民眾只要找到站牌廣告合照留言，就送限量小物。

柯志恩今天下午在國民黨高雄市黨部舉行「選擇柯志恩，高雄一百分」倒數100天記者會，宣布將在支持者募資相挺下，於高雄100個公車站牌投放競選廣告。

柯志恩表示，選戰剩下100天，她會透過直播、自媒體、官網、臉書（Facebook）或YouTube等管道，讓更多人知道她的競選理念和願景，透過不斷對話讓大家認識她。

柯志恩說，自己是個陽光、開朗、直率、熱情且有溫度、暖度的人，未來會努力接觸更多市民、與市民對話，讓大家理解、認同她，這是一項挑戰，但希望未來100天選戰愈打愈熱。

柯志恩競選團隊表示，即日起，民眾只要找到柯志恩的公車站牌廣告並合照，到活動臉書貼文留言「選擇柯志恩，高雄一百分」，就可以憑留言畫面，到國民黨高雄市黨部領取一份限量小物。

記者會上也播放國民黨籍高雄市議員們替柯志恩加油的影片，幾乎每個黨籍議員都有參與錄製影片。柯志恩說，看到議員們站出來挺她，讓她很感動，最後關鍵時刻，大家全力衝刺，齊心努力，一起拚好日子。

柯志恩競選團隊表示，除了支持者捐助100個公車站牌廣告，前台北市議員羅智強及多名高雄市議員參選人也共同捐助了160輛公車廣告，將陸續上路替柯志恩宣傳打氣。

此外，柯志恩昨天晚上到高雄六合夜市吃播，還放話說不相信到直播結束觀看人數會破千，如果破千就跳舞；結果10多分鐘後果然破千，柯志恩立即兌現承諾在六合夜市跳舞，答謝粉絲，引起不小回響。

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高雄市長陳其邁今天下午出席活動接受媒體聯訪時，被問及距離選舉只剩百天，對選戰有何安排？陳其邁說，現在還沒有時間思考這個問題，以市政優先。

陳其邁說，從產業投資轉型，到交通建設，還有租金補貼、社會住宅、公托幼教等減輕年輕人負擔部分，盼與時間賽跑，加速進行，「2年拚4年，是我對市民的承諾」，因此會盡量以市政推動為主，選舉部分就「過一段時間再說」。（編輯：陳仁華）1110818