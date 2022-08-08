王文心無黨籍募款參選議員 高市三民區競爭者眾

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市三民區有8名現任議員拚連任，民進黨林武忠拚重返議會，還有台灣基進張博洋虎視眈眈，長期關注美豬的王文心今天以無黨籍宣布展開募款欲投入選戰，爭搶第7選區席次。

高雄醫學大學醫學研究所博士王文心，今天在丈夫、民間反瘦肉精毒豬聯盟精神科醫師蘇偉碩的陪同下召開記者會，表態準備以無黨籍身分參選高雄市三民區市議員。

王文心說，傳統選戰只有有錢人才能參加，或參選人必須得到有錢人的支持，才有足夠經費打宣傳，經濟門檻高，造成現在不少議員不是政二代就是富二代，也讓候選人與選民關係越來越遠；為打破此情況，自己將展開募款，若順利在9月初前募到新台幣20萬元，就會正式投入選戰，預計整場選舉共只花費100萬元。

王文心表示，自己過去長期關注美豬、藻礁、空污等議題，若加入議會，會繼續關注食品安全與環境議題；也將說服認同自己的選民簽署「高雄市民直接問政契約書」，透過選民承諾支持，自己也承諾定期向委任者公開議會資訊、徵詢意見的方式，落實民主。

高雄市三民區（第7選區）目前已有國民黨議員黃柏霖、黃香菽、曾俊傑和童燕珍尋求連任；民進黨則有何權峰、鄭孟洳，和外界看好可一爭下屆議長寶座的康裕成拚連任，另有前議員林武忠力拚重返議會。

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此外，時代力量林于凱競選連任，台灣基進張博洋也盼搶下一席，進入議會。但原有8個議員席次的三民區，因近年人口減少，恐減1席，藍綠各提4席，又有小黨、無黨籍競爭，選況激烈。

對於再有1人競爭同選區，高雄市議會國民黨團總召童燕珍說，國民黨現任議員都相當資深，對於問政的嫻熟與努力大家有目共睹，所以不會擔心。透過參選來監督市政，是每個人的權利與自由，對此沒有理由表達什麼意見，但時序已進入8月，離選戰僅剩3個月，現在要參選有點匆促。（編輯：謝雅竹）1110808