九合一決戰倒數／台中市長選戰 綠總動員拚逆轉、藍盼破魔咒連任

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民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，蔡其昌每天行程滿檔，全力衝刺選情。中央社記者郝雪卿攝 111年8月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）距台中市長選舉僅剩3個多月，受疫情影響，台中政壇及民眾都覺得選情相較歷屆冷清，民主進步黨正全力總動員拉抬選情拚逆轉，藍營則希望以市政獲認同，破除市長不連任魔咒。

台中改制以來，還沒有現任市長連任成功，外界關注台中市長 盧秀燕 盧秀燕小檔案 政黨：中國國民黨

出生：50年次

現職：前立委 看更多 關閉 能否破除魔咒。

有別於台北市及桃園市選情越來越熱，中南部選情相對冷清，民進黨台中市長參選人 蔡其昌 蔡其昌小檔案 民國58年4月16日台中出生

學歷、中興大學財金所EMBA碩士、東海大學歷史研究所碩士

經歷、立法院副院長、立法院民主進步黨團幹事長、第6屆、第8屆立法委員、民主進步黨中常委、發言人、台中縣政府民政局長、台中縣工業策進會總幹事、靜宜大學聯合大學兼任講師 看更多 關閉 獲黨內提名後全力衝刺選情，至於尋求連任的盧秀燕，現階段被問及選舉議題，都回應市政優先而採冷處理。

台中選情至今未能升溫，地方人士說，一方面受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台中染疫人數仍居全國前段班，各黨對辦大型造勢活動有顧慮；其次比起要投誰，民眾更關心自己會不會染疫，或後疫情時代民生振興問題。

部分台中市議員說，民眾關注疫情與民生問題，選情冷對現任者有利，除陸續懸掛競選看板，基本上就是勤走基層拜票，較大型造勢競選活動，不適合在這時辦，民眾對人潮密集聚會還是有疑慮。

此外，地方普遍看法，相較台北市長、桃園市長2任屆滿，藍綠白等陣營積極布局以吸引大眾關注，而台中、台南市及高雄市都是現任市長爭取連任，專注市政與防疫，挑戰者較不易炒熱選情。

蔡其昌已公布競選團隊成員，包括副總統賴清德任榮譽主任委員，前立法院長蘇嘉全任主委，綠營人士表示，蘇嘉全曾參選台中市長，短短6個月只小輸前台中市長胡志強3萬票，尤其在原縣區有基層實力，有助於蔡其昌選情。

民進黨台中市長參選人蔡其昌5日表示，他會持續推出政策，告訴市民誰可以把台中帶往最好的方向。（中央社檔案照片）

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（第一排左7），7月21日舉辦首場千人造勢活動，民進黨籍在地民代皆出席站台。（中央社檔案照片）

盧秀燕競選團隊雖還未成形，但藍營人士說，盧秀燕拚市政與防疫是最大優勢，從民意調查可清楚看到，而走訪基層時，多數民眾大都肯定盧秀燕親和力及勤走地方，只要持續做好市政與建設，就能獲民眾支持。

台中選情仍待加溫，民進黨台中市議會黨團總召集人江肇國說，之前受疫情影響，無法跟群眾有較多機會接觸，選舉熱度沒升溫，民調對現任者較有利，但8月開始選戰拉開序幕，組織巷戰展開，群眾動員，引發民眾討論，選情就會快速升溫。

國民黨籍台中市議員李中說，盧秀燕民調持續領先蔡其昌，在現任優勢下，自然採沉穩做法面對選戰；蔡其昌雖任多屆立法委員，並擔任立法院副院長，但受限選舉區在海線，全市知名度不如盧秀燕，選市長就較吃虧。

李中表示，盧秀燕近4年任內，台中市政府團隊沒太大失誤，即使目前治安問題受爭議，但整頓治安不能全歸咎地方，只要盧秀燕不出現太大失誤，按部就班前進就好。

至於如何追上民調差距，江肇國說，蔡其昌過去給外界印象就是具爆發力的行動派，3個多月已足夠迎頭趕上、創造黃金交叉，未來將以團結民進黨，營造選戰氛圍及民進黨氣勢，開創與盧秀燕的戰場。

藍營選情部分，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，抱持審慎樂觀，盧秀燕政績獲市民肯定，目前仍以市政為優先，市政做得好，自然有選票。

至於綠營選情，民進黨台中市黨部主委李天生說，與對手正一點一滴接近，很快就能看到黃金交叉；盧秀燕很輕敵，沒勤跑行程，市民眼睛雪亮，市政還有很多需檢驗的地方，如治安問題，加上市府團隊主管一直講錯話，盧秀燕欠缺台中願景規劃，市民光榮感將由蔡其昌重新找回。（編輯：卞金峰）1110819

距台中市長選舉僅剩3個多月，尋求連任的台中市長盧秀燕現階段針對選舉議題，都以市政優先回應，採取冷處理。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月19日