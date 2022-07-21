蔡其昌首辦千人造勢拚台中市長 提十大建設政見

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立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌，21日在台中烏日區臻愛花園飯店舉辦首場千人造勢活動，民進黨籍在地民代皆出席站台。中央社記者蘇木春攝 111年7月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦首場千人造勢活動，並在會中提出「台中十大建設」。蔡其昌表示，十大建設是未來最主要的政見與目標。

造勢活動今天在台中市烏日區臻愛花園飯店舉辦，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、民進黨新北市長參選人林佳龍，以及民進黨籍在地民意代表等人皆出席站台。

蔡其昌會中提出「台中十大建設」政見，包括捷運藍線4年內動工、65歲以上健保持續補助與營養午餐免費、打造兆元產業聚落、青年宜居社宅加倍、完成東豐快速道路修建、中區換新裝市場更新、市民為本守望台中、30公里水岸綠廊、強化台中文化活動與2035年低碳城市行動等。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，林佳龍過去在台中有很好的建設，但被現任台中市長盧秀燕停掉或是未完成，他將接續完成，並加上他在台中多年所看到的需要加以結合，成為未來最主要的政見與目標。

林佳龍在致詞時提到要當盧秀燕的「剋星」，蔡其昌說，剋星不是大家所想字面上的意思，而是大家看到先前林佳龍的努力，就像是照妖鏡一樣，就可以看到是誰讓城市逐漸在衰退當中。

媒體提問，對於空污議題的政策。對此，蔡其昌表示，盧秀燕在空污部分除了與中央對抗外，沒有其它具體作為，他在立法院提案「以氣換煤」，獲得多數立委支持，現在正興建燃氣機組，以取代燃煤機組，「我們有方法有目標，而且有具體作為，不讓台中停電」。

針對民調差距的對策，蔡其昌指出，民調都是參考，他們也有做民調，獲得民進黨提名後，先前雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法進行造勢活動，民調差距都在10幾個百分點，對他而言就是按部就班，一步一步走。

對於營養午餐免費的政見，蔡其昌說明，相關政策已規劃很久且經過財務計算，大概要增加新台幣20億元的預算，這對台中市而言並不是太困難，將一些浪費的預算加以整理節省，就可以做到。

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林佳龍表示，很多市民向他反映台中慢下來了，看到很多城市進步都比台中快，台中很多建設都被停掉甚至被打折，大家都很心急，他的角色就是協助讓大家在比較現在與過去的市政時，有很好的基礎，也把票催出來。

林佳龍原先要擔任蔡其昌競選團隊主委，林佳龍獲民進黨徵召參選新北市長。蔡其昌表示，近日將會公布主委的新人選，競選團隊都已完全就緒，民進黨其他各縣市的首長都會連線，共同作戰。（編輯：戴光育）1110721

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）21日在烏日區舉辦首場千人造勢活動，會中提出「台中十大建設」。中央社記者蘇木春攝 111年7月21日