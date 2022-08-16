被中國列台獨分子 蔡其昌：為人民做事不會畏懼

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立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）被中國列為台獨懲戒清單；蔡其昌16日受訪表示，捍衛台灣利益，天經地義也是職責所在，為國家、人民做事，不會害怕、擔心、畏懼中國的制裁。中央社記者趙麗妍攝 111年8月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）立法院副院長蔡其昌被中國列為台獨懲戒清單，他今天表示，捍衛台灣利益，天經地義也是職責所在，為國家、人民做事，不會害怕、擔心、畏懼中國的制裁。

新華社報導，中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，當中包括國家安全會議秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴、蔡其昌等人，揚言予以嚴厲懲戒。

蔡其昌接受媒體聯訪表示，兩岸應該在對等尊嚴下展開對話，尊重中華民國存在的事實，尊重台灣主權獨立的狀況下，兩岸可以展開交流。

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蔡其昌說，此次，中國將他列為制裁的名單，如果是因為他接見了美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及因他反對在飛彈的威脅情況下，國民黨副主席、前台中市政府國際事務委員會委員夏立言訪中。他認為，捍衛台灣的利益是天經地義也是職責所在，因此被中國制裁，是光榮、驕傲也是他的勳章。

蔡其昌表示，身為中華民國的一分子，過去不管他是立委，現在是立法院副院長，未來有可能擔任台中市長，為國家、人民做事，他不會害怕、畏懼、擔心中國的制裁。（編輯：謝雅竹）1110816