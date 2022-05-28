台中治安引議 蔡其昌籲加油盧秀燕稱會再努力

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立法院副院長蔡其昌（左）28日出席中興大學畢業典禮時受訪表示，治安不好不能都推給警察，市長應負起責任，拿出魄力指揮各局處通力解決，請台中市長盧秀燕加油。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市議員日前質詢指稱台中治安滿意度不佳，立法院副院長蔡其昌今天指出，台中市長盧秀燕要加油。盧秀燕今天表示，警政署的評比，台中都是名列前茅，市府團隊會再努力。

民進黨台中市議員楊典忠12日在議會質詢指出，最近遠見雜誌民調台中市治安滿意度68.3分，22縣市排名倒數第3；天下雜誌民調台中市治安滿意度78.61分，六都倒數第3，聯合報民調台中市治安滿意度65%，六都墊底，不滿意度29%是六都最高，3份媒體民調顯示，台中市治安不是倒數就是墊底，未盡人意。

蔡其昌今天出席中興大學畢業典禮時接受媒體聯訪，針對台中市治安滿意度在全國末段班，他表示，台中市治安不好是市民普遍感受，還遭污名化是「慶記（台語：子彈）之都」，讓台中市民光榮感不見，也讓市民不開心。

蔡其昌認為，治安不好不能都推給警察人員，市長應該要負起責任，拿出魄力指揮各局處通力解決，台中市的媽媽都希望送孩子上學，不要開車途中在街頭被打，請盧秀燕要加油。

盧秀燕今天出席台中市東區十全公園開工動土祈福典禮時接受媒體聯訪，針對治安滿意度問題表示，台中市治安持續進步中。

盧秀燕表示，警政署對各縣市的評比，台中不是第1名就是第2名，都是名列前茅。如果市民觀感與實際情況有落差，市府團隊還要再努力，也希望市民朋友多給他們肯定、鼓勵及加油打氣，一定會做得更好。

有關國民黨籍台北市議員王鴻薇以海線淹水舊照批評民進黨立委林靜儀在國外吃美食、拍美照，蔡其昌表示，他懷疑國民黨內是否有矛盾，以此方式彰顯盧秀燕治理城市及治水無能。

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蔡其昌指出，水患問題應該由中央與地方一起解決，海線地區是他出生地方，這次淹水嚴重，希望國民黨政治人物不要消費為淹水所苦的台中市民，而且目前市長是盧秀燕，並不是林靜儀，市府應該盡速解決地方淹水問題，才是市民所需。

盧秀燕認為，這次雨量在任何行政區都可能遇到積淹水情形，主要是降雨量超過道路側溝與雨水下水道保護標準，治水是不會間斷的，當然大家都不希望發生淹水，市府會繼續與中央合作改善都市排水問題，希望讓所有市民都能睡好覺，這是要繼續努力的目標。（編輯：戴光育）1110528