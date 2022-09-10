彰化溪州鄉長參選人姪子車遭BB彈槍擊 警逮犯嫌無關選舉

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彰化縣溪州鄉長參選人楊金源住處三合院10日發生槍擊案，楊金源姪子停在外面的汽車遭開多槍，警方到場調查確認是BB彈孔，地面也找到BB彈，警方循線逮獲楊姓犯嫌，釐清犯案動機與選舉無關，全案訊後依法移送偵辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月10日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化縣溪州鄉菜公村竹圍西巷有汽車遭槍擊，警方發現7處BB彈孔及3顆BB彈。北斗警分局今天宣布查獲楊姓犯嫌，由於車主是鄉長參選人楊金源的姪子，警方特別澄清非選舉糾紛。

溪州鄉菜公村長、鄉長參選人楊金源住處三合院今天發生槍擊案，楊金源姪子停放戶外汽車遭開槍，轄區彰化縣警察局北斗分局員警獲報到場調查。由於楊金源要參選鄉長，敏感身分一度引起地方上猜測是否為選舉糾紛。

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北斗警分局傍晚召開記者會，宣布破案查獲嫌疑人，並說明非選舉暴力。警方新聞稿表示，這起自小客車遭BB槍射擊車窗、車身毀損及恐嚇案，拘提涉案楊姓男子到案，查扣涉案空氣槍，經查是楊金源姪子與楊嫌長期不睦引起糾紛，與選舉無關。

北斗分局指出，楊嫌10日凌晨前往案發地點，在門口以空氣槍射擊車輛，經勘驗遭槍擊車輛有BB彈孔共7處，現場找到塑膠BB彈3顆。楊嫌到案後經訊問，全案移送彰化地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1110910