台南議員謝財旺服務處遭槍擊 歹徒疑持衝鋒槍連掃兩處

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無黨籍台南市議員謝財旺位於學甲區的服務處10日凌晨疑似遭人持衝鋒槍射擊，警方採證後在現場找到30枚彈殼。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市學甲區今天凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，幸未造成傷亡，警方以車追人已鎖定特定對象追緝。

台南市警察局學甲分局於凌晨3時許接獲民眾報案，指稱在學甲區中正路的無黨籍市議員謝財旺服務處附近聽到疑似鞭砲聲，員警前往查看時發現服務處旁倉庫鐵門有多處疑似彈孔痕跡，現場散布多枚彈殼，幸好服務處一樓當時沒有人，沒有造成傷亡，警方隨後封鎖現場採證。

台南市警察局在案發後組成專案小組偵辦，局長方仰寧率相關人員前往現場調查，台南市長黃偉哲上午也前往學甲分局了解偵辦情形。

方仰寧接受媒體聯訪表示，警方調閱相關監視器畫面後發現，當時有一名男子騎機車到服務處門口停下，疑似持衝鋒槍朝服務處門口快速射擊後，隨即騎車離開現場，警方事後採證發現現場彈孔30個，遺留彈殼30枚。

方仰寧表示，警方偵辦過程中發現，同一名歹徒稍早曾先到學甲區頂山寮一家科技公司，從圍牆外向建物開槍，警方初步採證找到58枚彈殼，研判歹徒當時將裝滿子彈的2個彈匣一口氣打完，由於科技公司夜間沒有人值班，也未造成人員傷亡。

方仰寧指出，目前初步鎖定一名有重大刑案前科的特定對象循線追緝中，盼能以車追人，儘速拘提嫌疑人到案，至於犯案動機與三方間的關係，要等嫌疑人到案後才能進一步釐清，目前任何線索都不會放棄，也會深入調查。

黃偉哲表示，此案已報請檢察官指揮偵辦，因正值選舉期間比較敏感，但維護治安沒有任何時間差別，打擊犯罪也沒有假期，選舉期間發生的所有刑事案件都會全力追查。

針對媒體詢問此時發生槍擊案是否會影響市長選情，黃偉哲表示，做好自己的工作是本份，將全力偵辦刑案讓市民安心，其他部分就無法由自己來決定或考量。（編輯：陳仁華）1111110

無黨籍台南市議員謝財旺位於學甲區的服務處10日凌晨疑似遭人持槍射擊，未造成人員傷亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月10日

謝財旺（前）現為台南市第2選區市議員，未尋求連任。（中央社檔案照片）