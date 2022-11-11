台南學甲兩處遭槍擊 蔡清祥：檢警調全力以赴維安

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（中央社記者溫貴香台北11日電）台南學甲兩地昨天凌晨遭歹徒持槍掃射共88槍引發關注，法務部長蔡清祥今天表示，台南地檢署與警方積極偵辦中，若送地檢署後，檢察官會詳細查證，必要時會聲請羈押。他強調，選戰期間對於各地治安，檢察官、警方與調查局會全力以赴維護選舉與社會安全。

台南市學甲區一家科技公司與市議員謝財旺服務處10日凌晨遭槍擊，歹徒疑持衝鋒槍共開88槍，囂張行徑，社會高度關注。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢，蔡清祥上午在立法院受訪表示，台南地檢署與警方都很積極在偵辦當中，警察還沒移送到地檢署複訊，如果送到地檢署後，檢察官會詳細查證，有必要的時候會聲請羈押。

記者問類似案件是否太過頻繁，蔡清祥表示，確實在選舉期間對於各地的治安特別地注意，所以檢察官還有警察、調查局，他們都會全力以赴來維護選舉與社會的安全。

被問到總統蔡英文昨天出席桃園一場造勢活動，發現有人舉著玩具槍對準警方，蔡清祥說，這部分由警察與維安同仁在處理，如果有涉及到刑事案件，檢察官也會介入偵查。

記者追問雖是玩具槍但是否代表治安出現警訊，蔡清祥說，如果涉及到恐嚇或其他危害社會治安的情形，法務部會依法處理。

有媒體問到，找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中等案件已經提告，蔡清祥表示，如果已經提告，受理的執法機關，就會依法處理。（編輯：趙蔚蘭）1111111