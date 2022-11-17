台南學甲槍擊案共犯男子交保 南檢抗告成功

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市學甲區10日凌晨連續發生2件槍擊案，共掃射88槍，共犯郭男遭聲押，台南地院裁定以2萬元交保及限制住居，南檢不服提起抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回地院重裁。

郭男和身分不詳之人同謀，由身分不詳的槍手騎乘機車，10日凌晨2時58分先向學甲區頂山寮公司持長槍瞄準建築物掃射58發子彈、再於3時6分向學甲區市議員服務處鐵門掃射30發子彈後，揚長而去。

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台南地檢署核發拘票拘提郭男到案，訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，向台南地方法院聲請羈押。台南地院11日認定郭男坦承有湮滅他人刑事被告案件證據，但否認恐嚇及持有槍枝子彈；郭男雖犯罪嫌疑重大，且尚有槍手未到案，有串證疑慮，但因部分事實明確，地院裁定以具保代替羈押。

南檢不服台南地院裁定交保，向台灣高等法院台南分院提起抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回地院重裁。（編輯：謝雅竹）1111117