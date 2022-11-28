台南學甲槍擊案 綠委提不自殺聲明誓言追真相

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（中央社記者郭建伸台北28日電）台南學甲區日前發生槍擊案引發外界關注。出身台南的民進黨立委陳亭妃今天指出，目前選舉告一段落，警政署應儘速給台南市民交代，而追真相或許將招致威脅，她要發「不自殺聲明」，要求警政署限期破案。

台南市學甲區一家科技公司與市議員謝財旺服務處10日凌晨遭槍擊，歹徒疑似持衝鋒槍共開88槍，引發社會高度關注。

陳亭妃今天上午舉行記者會，邀請內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲出席。

陳亭妃說，88槍不論發生在台灣哪個縣市，都是超級重大刑案，但事發至今已19天仍未破案，警方也未交代嫌犯行蹤；目前選舉告一段落，警政署應儘速給台南市民交代。

陳亭妃表示，她來自台南七股、北門、將軍、學甲，絕不容許故鄉成為「慶記之都」，要求警政署應限期破案；或許有些人不想讓真相曝光，她在追真相的同時或許會招致威脅，因此即刻起發出不自殺聲明，強調為了讓台南治安更好，她不會害怕。

邱紹洲表示，槍擊案後已組成專案小組，基於偵查不公開，沒辦法對外報告，但專案小組每天開會，沒有因選舉鬆懈，逐條列管所有可疑情資；目前已鎖定嫌犯，盼外界再給予時間查緝。

媒體詢問，外界認為民進黨今年在台南市選得不好，是否因治安影響選情。陳亭妃說，選舉結果有很多因素，相信選民心中有一把尺，是否影響不得而知。（編輯：林克倫）1111128