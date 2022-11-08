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台南投資環境議題 藍綠攻防互批

2022/11/8 12:46
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（中央社記者張榮祥台南8日電）國民黨台南市長參選人謝龍介陣營今天批評台南市長黃偉哲無法招商引資，只會「口水治市」；黃偉哲陣營則表示，台南4年來已吸引新台幣1兆8000億元投資，謝龍介要賺又要嫌。

謝龍介陣營今天發布新聞稿指出，宜家家居（IKEA）新據點確定落腳嘉義，跳過台南，問題在於台南「青年流失」，黃偉哲卻不願面對問題，只用「拭目以待」輕鬆帶過，不配當台南市長。

謝龍介陣營發言人童小芸表示，黃偉哲無法招商引資，打造適合廠商的投資環境，以提升台南工作機會與生活品質，愧對市民不打緊，竟還不思反省檢討，大億麗緻酒店2年前熄燈也是如此，這些都是黃偉哲「口水治市」最好事證。

黃偉哲陣營則發布新聞稿指出，市府團隊4年來創造良好投資環境，吸引1兆8000億元投資及創造3萬個就業機會，三井OUTLET昨天更宣布加碼投資台南。

黃偉哲陣營發言人李退之表示，台南市投資環境若不好，一向投資眼光精準的謝龍介，如何在近4年內增加19筆不動產；謝龍介要賺又要嫌，恐怕社會觀感不好。（編輯：郭諭儒）1111108

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