黑金議題延燒 台南多個警分局掃蕩臨檢

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（中央社記者張榮祥台南8日電）國內黑金議題延燒，學甲槍擊案尚未偵破，台南多個分局昨晚執行威力掃蕩及擴大臨檢，對象是黑幫圍事場所、酒店、KTV、SPA店及電子遊藝場等，以區塊封閉方式消滅危害治安因素。

台南市警局第二分局昨晚9時執行中西區威力掃蕩專案勤務，對幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案臨檢，以區塊封閉執行2家KTV、3家酒店及1家SPA店等大型營業場所執行臨檢。

此外，市警二分局也在幹道臨檢，不僅查獲酒駕，也在自小客車中起出安非他命，更有酒駕騎士哀求警方放過一馬，仍被送辦。

市警三分局昨晚執行擴大臨檢勤務，對易滋事、治安顧慮等場所強力掃蕩清查，避免聚眾鬥毆及街頭暴力，對象是安南區KTV、小吃部、電子遊藝場等，警方同時宣導約制不得有毒品、槍械、鬥毆滋事及酒駕等情事發生。

市警歸仁分局昨晚執行南關線轄區威力掃蕩專案勤務，全面臨檢電子遊藝場、釣蝦場及小吃部等場所，且實施路檢勤務，查獲詐欺通緝犯及違反公共危險罪、違反菸害防制法等案。

市警四分局昨晚也執行安平區大型酒店、不法分子易聚集滋事場所的威力掃蕩及臨檢盤查勤務，查獲4名通緝犯及毒品案，依法送辦。（編輯：謝雅竹）1111208