台南學甲槍擊案 南檢通緝槍手孔祥志

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台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺女兒競選總部向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市學甲區選前發生2件重大槍擊案迄未偵破，案發地點所轄學甲警分局長蔡宗昌昨已調職。台南地檢署今天對涉案槍手孔祥志發布通緝；但具體涉案事證以「偵查不公開」未透露。

這起全國矚目的重大槍擊案，台南檢警對全案偵辦進度口風甚緊。台南地檢署今天突然發布新聞稿指出，涉案槍手為孔姓男子。檢察官認定孔男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌重大，核發拘票拘提，但因孔男已逃亡未拘獲，南檢上午發布通緝。但檢警對於孔嫌年籍、涉案情節與背景以「偵查不公開」為由未透露。

學甲區11月10日凌晨連續發生2件槍擊案，槍手共開88槍，共犯郭姓男子遭逮交保，但因遲未偵破，各界議論從九合一大選前持續延燒到選後，台南市政府警察局昨天宣布學甲警分局長蔡宗昌和保安警察大隊長劉全福職務對調，且強調不影響偵辦進度。

台南市警局12月1日曾發布要案（緊急）查緝專刊，對象是傳言可能和學甲槍擊案有關的洪姓男子，但警方說，發布原因是洪男因前案遭通緝，學甲槍擊案仍積極偵辦中。

台南檢警比對分析資料，鎖定在11月10日凌晨1時8分許，涉持槍在學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，及於同日凌晨3時6分在學甲區中正路市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍者為孔嫌。但具體涉案事證為何，檢方未進一步透露。（編輯：孫承武）1111206