更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 社會

台南學甲槍擊案 南檢通緝槍手孔祥志

2022/12/6 15:00（12/6 16:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺女兒競選總部向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）
台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺女兒競選總部向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市學甲區選前發生2件重大槍擊案迄未偵破，案發地點所轄學甲警分局長蔡宗昌昨已調職。台南地檢署今天對涉案槍手孔祥志發布通緝；但具體涉案事證以「偵查不公開」未透露。

這起全國矚目的重大槍擊案，台南檢警對全案偵辦進度口風甚緊。台南地檢署今天突然發布新聞稿指出，涉案槍手為孔姓男子。檢察官認定孔男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌重大，核發拘票拘提，但因孔男已逃亡未拘獲，南檢上午發布通緝。但檢警對於孔嫌年籍、涉案情節與背景以「偵查不公開」為由未透露。

學甲區11月10日凌晨連續發生2件槍擊案，槍手共開88槍，共犯郭姓男子遭逮交保，但因遲未偵破，各界議論從九合一大選前持續延燒到選後，台南市政府警察局昨天宣布學甲警分局長蔡宗昌和保安警察大隊長劉全福職務對調，且強調不影響偵辦進度。

台南市警局12月1日曾發布要案（緊急）查緝專刊，對象是傳言可能和學甲槍擊案有關的洪姓男子，但警方說，發布原因是洪男因前案遭通緝，學甲槍擊案仍積極偵辦中。

台南檢警比對分析資料，鎖定在11月10日凌晨1時8分許，涉持槍在學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，及於同日凌晨3時6分在學甲區中正路市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍者為孔嫌。但具體涉案事證為何，檢方未進一步透露。（編輯：孫承武）1111206

#學甲槍擊案
#孔祥志
#蔡宗昌
延伸閱讀
台南槍擊案未破 學甲分局長換人台南學甲槍擊案未破分局長撤換 警署長：不適任調整外界關心學甲槍擊案進度 南警：逐步收案中台南學甲槍擊案 綠委提不自殺聲明誓言追真相
蔡宗昌
台南學甲兩處暗夜遭槍擊 業主稱未與人結怨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族