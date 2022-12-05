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台南槍擊案未破 學甲分局長換人

2022/12/5 19:10（12/5 20:11 更新）
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台南市警察局5日發布人事異動，現任學甲分局長蔡宗昌（圖）調任保安警察大隊大隊長。圖為11月10日蔡宗昌接受媒體聯訪，說明學甲區槍擊案偵辦進度。中央社記者楊思瑞攝 111年12月5日
台南市警察局5日發布人事異動，現任學甲分局長蔡宗昌（圖）調任保安警察大隊大隊長。圖為11月10日蔡宗昌接受媒體聯訪，說明學甲區槍擊案偵辦進度。中央社記者楊思瑞攝 111年12月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市學甲區在11月10日凌晨發生槍擊案共開88槍，至今未破，台南市警察局今天宣布將學甲分局長蔡宗昌與保安警察大隊長劉全福職務對調，並強調不因分局長異動影響偵辦進度。

位於台南市學甲區的一家科技公司與無黨籍市議員謝財旺服務處，在11月10日凌晨先後遭人疑似持衝鋒槍射擊，雖未造成人員傷亡，但兩處建物共被開88槍，又與政治人物有關連，引發社會各界關注，但至今尚未破案。

台南市警察局今天發布人事異動，現任學甲分局長蔡宗昌調任保安警察大隊大隊長職位，遺缺由保安警察大隊大隊長劉全褔接任，預定7日交接。

南市警局指出，此次異動基於蔡宗昌內部管理未盡允當、處事未能傾聽同仁聲音，考量蔡宗昌外勤歷練經驗較欠缺，經綜合考量及因應治安需要所做調整，希望社會各界繼續給予支持指導。

南市警局表示，各界關注的學甲槍擊案，案發後台南市警察局獲警政署長黃明昭調度刑事警察局支援成立專案小組，並由台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組比對分析各項資料，目前已掌握多名共犯涉案事證，全力查緝中，不會因分局長異動影響進度。（編輯：陳仁華）1111205

#蔡宗昌
#台南市警察局
#學甲分局長
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