更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南學甲槍擊案 警政署長不排除調整台南警界人事

2022/12/5 13:27（12/5 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）國民黨立委李德維今天質詢問到，台南學甲槍擊案為重大社會事件，目前調查進度和台南警界人事調整狀況？警政署長黃明昭答詢說，已掌握涉案者身分追緝中，不排除調整相關人事。

立法院內政委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬部分」等案和備質詢。

李德維針對台南學甲槍擊案詢問，歹徒開88槍為重大社會事件，以往類似事件都會有人事懲處，目前此案狀況為何？由於台南市民深感不安，大家都不希望台南的天空子彈亂飛，請警政署好好處理此案。

話鋒一轉，李德維隨即又問，台南警界是否會有相關人事調動？

黃明昭表示，這是個計畫周詳且細膩的犯案手法，警方已成立專案小組持續追查，已掌握數名涉案者的身分，目前正在積極追緝中。

他指出，台南市警界調動若有涉及警政署部分，像是局長、副局長、分局長、大隊長等職會由警政署處理，若是副分局長或是科室主管等層級，則由台南市警察局處理並報警政署。

台南市學甲區一家科技公司與市議員謝財旺服務處11月10日凌晨遭槍擊，歹徒疑似持衝鋒槍共開88槍，引發社會高度關注。台南市警局案發當天說已鎖定特定對象，並於12月1日發布一份要案（緊急）查緝專刊，對象是傳言可能和學甲槍擊案有關的洪姓男子，但警方強調發布原因是洪男前案遭通緝，學甲槍擊案仍積極偵辦中。（編輯：張銘坤）1111205

#李德維
#台南
#警政署
延伸閱讀
台南學甲槍擊案 1共犯男子2萬元交保台南學甲兩處暗夜遭槍擊 業主稱未與人結怨台南學甲槍擊案 綠委提不自殺聲明誓言追真相
李德維
蔡適應博論審定完成 台北大學：結果寄交當事人國民黨團：慎防選舉奧步 維護民主價值
黃明昭
整飭警紀 警政署：未主動積極查處列調職參考外界關心學甲槍擊案進度 南警：逐步收案中
國民黨立委李德維5日質詢問到，台南學甲槍擊案目前的調查進度和台南警界人事調整狀況，警政署長黃明昭（圖）答詢回應，已掌握涉案者身分追緝中，不排除調整警界相關人事。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
國民黨立委李德維5日質詢問到，台南學甲槍擊案目前的調查進度和台南警界人事調整狀況，警政署長黃明昭（圖）答詢回應，已掌握涉案者身分追緝中，不排除調整警界相關人事。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族