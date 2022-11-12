台南學甲槍擊案 1共犯男子2萬元交保

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台南市學甲區10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市學甲區10日凌晨連續發生2件槍擊案，一共掃射88槍，專案小組已拘提共犯郭姓男子到案，台南地檢署訊後聲押，台南地方法院昨天深夜裁定以新台幣2萬元交保，且限制住居。

台南地院行政庭長劉秀君今天指出，郭男坦承有湮滅他人刑事被告案件證據，但否認恐嚇及持有槍枝子彈；地院認定郭男犯罪嫌疑重大，且尚有槍手未到案，有串證疑慮，但因部分事實明確，得以具保代替羈押，無羈押必要。

南檢偵辦台南市學甲區頂山寮及中正路市議員服務處槍擊事件，由承辦檢察官核發拘票拘提郭男到案，訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，向台南地院聲請羈押。

南檢表示，郭男和身分不詳之人同謀，由身分不詳的槍手騎乘機車，10日凌晨2時58分先向學甲區頂山寮公司持長槍瞄準建築物掃射58發子彈、再於3時6分向學甲區市議員服務處鐵門掃射30發子彈後，揚長而去。

不過，台南檢警對此案堅持不透露案情及細節，警方表示，偵查不公開。（編輯：張芷瑄）1111112