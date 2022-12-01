台南警方發布查緝專刊 對象傳涉學甲槍擊案

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台南市警察局1日發布一份要案（緊急）查緝專刊，對象是外傳可能與日前學甲槍擊案有關的洪姓男子。不過台南市刑警大隊對此回應指出，發布查緝專刊是因洪男因前案遭通緝未到案。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市警察局今天發布一份要案（緊急）查緝專刊，對象是傳言可能與11月10日學甲槍擊案有關的洪姓男子，但警方強調發布原因是洪男前案遭通緝，學甲槍擊案仍積極偵辦中。

台南市警察局刑警大隊今天發布的這份查緝專刊中指出，綽號「紅龜」的洪姓男子分別在2017年因重傷害案、2019年因妨害自由案遭台南地檢署通緝，可能出入台南市學甲、將軍、佳里、安南等區及台北等地，並要求員警查緝時注意自身安全。

由於先前有民眾在社群網站發文，指稱一名綽號紅龜的洪姓男子與學甲槍擊案有關，此時發布查緝專刊讓人引發聯想。

台南市刑警大隊對此僅回應指出，發布查緝專刊是因洪男前案遭通緝未到案，學甲槍擊案仍持續偵辦釐清中。（編輯：陳仁華）1111201