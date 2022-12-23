遭林飛帆點名應面對沉痾 黃偉哲：支持檢警辦案

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（中央社記者張榮祥台南23日電）民進黨副秘書長林飛帆昨晚在臉書發出檢討文，點名台南市長黃偉哲應深惡痛絕面對沉痾，整頓市政；黃偉哲今天表示，支持檢警全力辦案，他和新團隊都要簽署廉政公約，以此為戒。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，台南學甲爐碴案雖不在他的任內發生，但市府一肩扛起，農地清理已部分完成，公有地部分後續須再處理，學甲槍擊案也有進展，但主嫌、槍手未到案。

黃偉哲表示，台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及貪瀆案，和經發局業務有關，未來市府將對重大投資開發案採聯合審查，公開透明地對外公布審查進度，避免案件遲滯、被質疑是黑箱作業；他和新市府團隊都要簽署廉政公約，比陽光法案更嚴謹嚴格。

面對台南市正副議長選舉紛爭，黃偉哲說，黨中央指派中評會主席賴瑞隆25日當天坐鎮，他也尊重支持，相信黨團自主一致性投票，若有人跑票，黨紀會適切處理。

至於林飛帆檢討文中指稱前民進黨中執委郭再欽應退出民進黨，郭再欽今天也立刻宣布退黨；黃偉哲表示，郭再欽的退黨，回應了林飛帆的指教。（編輯：黃世雅）1111223