經發局長陳凱凌涉貪 黃偉哲：新團隊簽廉政公約

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪遭逮聲押，台南市長黃偉哲今天表示，「我本人及未來的市府團隊要簽署廉政公約，定期向市民報告」，市府也會全力配合檢調偵辦。

黃偉哲今天接受媒體訪問指出，清廉、公開、透明，是市府團隊所有成員必須做到的最高原則，清清楚楚，乾乾淨淨，沒有模糊地帶。

黃偉哲表示，「我本人及未來的市府團隊要簽署廉政公約，定期向市民報告」，不論任何職務，只要身在公部門一天，就必須清廉服務社會大眾，這是自我要求及市府人員必須做到的清廉原則。

黃偉哲說，台南市民申請投資、工商、建管等相關案件，都會透明公開及法制化，上網讓社會大眾清楚檢視。

至於陳凱凌涉貪，黃偉哲表示，台南市政府將全力配合檢調偵辦，勿枉勿縱；陳凱凌若涉及相關行政責任，也將追究到底。

陳凱凌涉及貪污等罪嫌，台南檢調昨天發動搜索，在陳凱凌住處查扣新台幣30萬元現金等物，台南地檢署今天訊後當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押。黃偉哲第2個任期小內閣成員，陳凱凌未在名單上，將由林榮川接任。（編輯：謝雅竹）1111222