台南議長改選前頻亂象 郭再欽、林士傑退出民進黨

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南市正副議長25日改選前亂象頻頻，因爐碴案被起訴的前民進黨中執委郭再欽、被控涉市議員方一峰恐嚇案的民進黨台南市黨部執委林士傑，2人23日相繼退黨。（圖取自台南市議會網頁tncc.gov.tw）

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（中央社記者張榮祥台南23日電）南市正副議長25日改選前亂象頻頻。因爐碴案被起訴的前民進黨中執委郭再欽、被控涉市議員方一峰恐嚇案的民進黨台南市黨部執委林士傑，2人今天相繼退黨，地方揣測議論不斷。

對於地方黨部重量級人士接連退黨，民進黨台南市黨部表示，尊重郭、林2人決定。司法檢調已偵辦相關案件，民進黨在這個時間點集體面對、承擔反省問題及深刻檢討。

林士傑有槍砲前科，以往也曾遭地方政壇議論，他也出面澄清說明，但昨天下午卻涉入方一峰遭恐嚇案。台南地檢署今天訊後以新台幣5萬元交保，林士傑也隨即宣布退出民進黨，靜待司法調查。

歷任台南市商業會理事長、台南農產運銷公司總經理的南市區漁會理事長林士傑，獲民進黨提名參選2018年台南市第9選區（安平區、南區）市議員失利後，全力栽培留學英國的女兒林依婷。

27歲的林依婷，曾任黃偉哲市府團隊年紀最輕的副發言人，透過「市政3分鐘」宣傳短片熟悉台南市政，今年繼承父志代表民進黨投入南市第9選區市議員選舉，以1萬2967票、選區第2高票當選。

郭再欽不只因學甲爐碴案遭起訴，還遭捲入學甲88槍槍擊案，以及台南市議長改選遭影射「黑金」。14日副總統賴清德宣布參選民進黨黨主席時，郭再欽發表聲明辭去中執委職務，專心司法訴訟。民進黨副秘書長林飛帆昨晚在臉書（facebook）發出檢討文，點名涉及弊案的郭再欽應退出民進黨，郭再欽今天隨即回應宣布退黨。（編輯：孫承武）1111223