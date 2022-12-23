25日正副議長選舉 民進黨重申貫徹黨紀禁挺黑金

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（中央社記者溫貴香台北23日電）12月25日即將舉行的各縣市正副議長選舉，民進黨今天強調，各縣市議員除不得支持具黑金背景的人選外，更必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分。

民進黨發言人林靜儀今天表示，各縣市議員除不得支持具黑金背景的人選外，更必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分。民進黨黨員應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

針對社會關注台南地區相關違反廢棄物清理法案件與槍擊案件，林靜儀表示，民進黨對於相關案件的態度就是除惡務盡、勿枉勿縱，支持司法單位嚴查真相。

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林靜儀說，在九合一選後，外界期待民進黨展現反省檢討的力量，所有從政黨員都應深刻體認民意的鞭策。若有從政黨員違反法律的行為，甚或影響黨的名譽者，民進黨會依黨內「紀律評議裁決條例」、「廉政條例」等規範執行，匡正黨紀，以回應社會期待。

至於媒體詢問遭台南地院裁定羈押的台南市政府經發局長陳凱凌，林靜儀表示，民進黨支持檢調單位依法嚴查嚴辦。另經查，陳凱凌已經不是在籍黨員。（編輯：張均懋）1111223