更多編輯台推薦新聞：
圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨南市議會黨團決議 邱莉莉指揮正副議長選舉

2022/12/19 23:21（12/19 23:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台南市議會黨團19日晚間在黨團辦公室開會討論25日的正副議長選舉事宜，台南市長黃偉哲（左1）以督導小組召集人身分列席。中央社記者楊思瑞攝 111年12月19日
民進黨台南市議會黨團19日晚間在黨團辦公室開會討論25日的正副議長選舉事宜，台南市長黃偉哲（左1）以督導小組召集人身分列席。中央社記者楊思瑞攝 111年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨台南市議會黨團今晚在黨團辦公室召開會議，會中決議25日的正副議長選舉，將由角逐議長的邱莉莉負責指揮，但討論過程仍出現不同意見，邱莉莉甚至在會後落淚。

民進黨團先前已決議推舉邱莉莉、林志展搭檔角逐正副議長，而4年前從民進黨出走的無黨籍現任議長郭信良也表態爭取連任，國民黨團目前僅決議推派現任副議長李文俊爭取連任，近日有意角逐者爭取其他黨派支持、合作的傳聞很多，民進黨團今晚召集黨團成員開會討論。

台南市長黃偉哲晚間以民進黨台南市議長及副議長選舉督導小組召集人身分列席會議，會後面對媒體詢問時表示，希望黨員務必團結，不要出現分裂情況，並遵守黨章規定，依黨團推舉的正副議長人選進行一致性投票，讓民進黨團成為台南市議會改革的主導力量。

民進黨團在會議後宣布，黨團成員一致通過決議，25日正副議長投票現場的指揮工作，將授權由獲推派參選議長的邱莉莉負責。

民進黨團指出，民進黨中央黨部中評會也已決議，黨員應遵守切結，對民進黨決議支持的議長及副議長候選人進行一致性投票，若投票行為有違決議，應予以除名處分。

雖然黨團成員最後一致通過決議，但邱莉莉在會後疑似因會中討論時，對其他黨團成員的發言感到委屈，在會後落淚發洩情緒，多名黨團成員上前安撫，邱莉莉對此事則沒有多做回應。（編輯：陳正健）1111219

#邱莉莉
#民進黨團
#黃偉哲
邱莉莉
邱莉莉籲協調正國會南市議員 游錫堃：不介入黨務 爭台南議長黨內有雜音 邱莉莉盼游錫堃協調
黃偉哲
南市府與中研院簽備忘錄 加強生物資料庫合作 台南龍崎光節空山祭 15作品耶誕夜亮相
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族