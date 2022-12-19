民進黨南市議會黨團決議 邱莉莉指揮正副議長選舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台南市議會黨團19日晚間在黨團辦公室開會討論25日的正副議長選舉事宜，台南市長黃偉哲（左1）以督導小組召集人身分列席。中央社記者楊思瑞攝 111年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨台南市議會黨團今晚在黨團辦公室召開會議，會中決議25日的正副議長選舉，將由角逐議長的邱莉莉負責指揮，但討論過程仍出現不同意見，邱莉莉甚至在會後落淚。

民進黨團先前已決議推舉邱莉莉、林志展搭檔角逐正副議長，而4年前從民進黨出走的無黨籍現任議長郭信良也表態爭取連任，國民黨團目前僅決議推派現任副議長李文俊爭取連任，近日有意角逐者爭取其他黨派支持、合作的傳聞很多，民進黨團今晚召集黨團成員開會討論。

台南市長黃偉哲晚間以民進黨台南市議長及副議長選舉督導小組召集人身分列席會議，會後面對媒體詢問時表示，希望黨員務必團結，不要出現分裂情況，並遵守黨章規定，依黨團推舉的正副議長人選進行一致性投票，讓民進黨團成為台南市議會改革的主導力量。

民進黨團在會議後宣布，黨團成員一致通過決議，25日正副議長投票現場的指揮工作，將授權由獲推派參選議長的邱莉莉負責。

民進黨團指出，民進黨中央黨部中評會也已決議，黨員應遵守切結，對民進黨決議支持的議長及副議長候選人進行一致性投票，若投票行為有違決議，應予以除名處分。

雖然黨團成員最後一致通過決議，但邱莉莉在會後疑似因會中討論時，對其他黨團成員的發言感到委屈，在會後落淚發洩情緒，多名黨團成員上前安撫，邱莉莉對此事則沒有多做回應。（編輯：陳正健）1111219