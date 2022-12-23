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民進黨團會議甲級動員力爭台南議長 6人提前離席

2022/12/23 16:08（12/23 16:38 更新）
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市正副議長改選在即，民進黨團今天召開25日就職前最後一次甲級動員黨團會議，議長參選人邱莉莉呼籲黨團成員團結一致性投票推動改革，但6名正國會議員提前離席，也不回應。

面對台南市正副議長改選的紛亂，二度參選議長的市議員邱莉莉，今天在25日就職日前最後一次甲級動員黨團會議表示，有信心贏得勝選，也相信黨團成員進行一致性投票，支持民進黨推出的正副議長人選，推動改革，攻破外界不實的流言蜚語。

不過，黨團成員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉等6名正國會議員提前離席，未一起參加「不跑票，支持民進黨」呼口號宣示儀式，且未接受媒體訪問，事後也不回應。

擔任台南市議會選舉督導小組召集人的台南市長黃偉哲表示，他相信黨團成員會遵守決議一致性投票，有人提早離席，可能是有個人行程。

邱莉莉說，民進黨是台南市議會最大黨，距離議會過半29席只差1席，加上台灣基進李宗霖及台聯楊中成已表態支持民進黨議長人選，只要沒有發生4年前事件，議長選舉應能和平落幕，回應市民期待，外界傳言及黨內同志擔憂都不會發生。

邱莉莉表示，民進黨中評會22日決定，將由中評會主委賴瑞隆於25日就職當天親自南下督導台南市議長選舉，她期望下屆台南市議長選舉團結一致，切勿讓4年前跑票行為再度發生，讓民進黨順利推動議會改革。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，台灣人民這次用選票教訓民進黨，民進黨願意勇敢承擔所有政治責任，希望民進黨員和支持者相互包容，讓民進黨往前走，用行動贏回台灣人民的信任，用清廉執政擦亮「綠色執政、品質保證」的招牌。（編輯：謝雅竹）1111223

#民進黨
#邱莉莉
#台南議長
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