謝龍介攻學甲槍擊案 黃偉哲競辦：政治操作不可取

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國民黨台南市長候選人謝龍介（右4）與台南市議會國民黨團等多人15日舉行「民進黨黑金治國，88槍擊不破，怕選舉崩盤嗎」記者會，眾人齊聲要求盡速偵破槍擊案並公布真相，還給台南良好治安環境。（台南市議會國民黨團提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）國民黨台南市長候選人謝龍介與議會國民黨團今天召開記者會，質疑學甲槍擊案遲未破案是怕民進黨醜聞現形，台南市長黃偉哲競選總部指出，以偵辦中刑案進行政治操作實不可取。

謝龍介與台南市議會國民黨團下午在市議會召開「民進黨黑金治國，88槍擊不破，怕選舉崩盤嗎」記者會，要求盡速偵破槍擊案並公布真相。

謝龍介表示，這次的學甲槍擊案，與民進黨中執委郭再欽有關連的公司和無黨籍台南市議員謝財旺服務處，被槍手持衝鋒槍開了共88槍，民進黨從中央到地方，居然沒人震怒，也沒人要求限期破案，民眾一直追問槍手與郭再欽有何重大利益擺不平。

謝龍介表示，若能當選市長一定要求警方限期破案，否則至今6天，歹徒仍逍遙法外，台南市民天天擔心衝鋒槍還會再出現，而台南市警力不足近900人，之前預算還被砍，若能當選，每年將補200人，4年一定補足。

黃偉哲競選總部發言人李退之對此回應指出，謝龍介一貫吹捧施暴者，不僅曾稱讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是人道主義者、中共政權愛好和平，現在對於偵辦中的刑事案件，非但不譴責施暴者，反而檢討受害人，如此政治操作，實在很不可取。

李退之表示，謝龍介已經連續7天迴避答覆財產取得來源，對於44筆不動產的資金交代不清，「炒地王」有什麼資格談清廉，不明財產來源，不就是黑金政治的根源嗎，並要再一次問謝龍介夫婦，沒有任何投資事業，如何取得鉅額財產與土地，應向市民說明清楚。（編輯：謝雅竹）1111115