獲陳情舉報爐碴違法掩埋 立委陳椒華遭求償出庭

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（中央社記者劉世怡台北10日電）時代力量立法委員陳椒華指出，之前獲某里長陳情而舉報「台南學甲爐碴違法掩埋案」，身為民進黨中執委的郭姓業者獲不起訴後竟向她及里長求償，今天前往開庭，盼法院公平審理。

公民團體今天赴台北地方法院聲援陳椒華，呼籲法官明察秋毫，勿讓業者郭再欽誣告勇於揭發惡行的里長及民代。

陳椒華指出，經檢方及監察院調查，她舉發的爐碴事件，確實有不法掩埋，環保單位要求業者清除，且監察院調查報告顯示，業者不法利得超過新台幣3億元，但是台南巿環保局開出罰單僅有7.2萬元及6000元。

陳椒華強調，業者郭再欽是民進黨中執委，希望法院能公平審理，她和里長李新進當初是為公義而發聲，未料卻挨告。

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公民團體發布新聞稿指出，郭再欽先涉嫌違法於學甲農地及工業用地掩埋爐碴廢棄物，經被披露後不知反省，竟向台北地方法院提告陳椒華和李新進等人，法院歷經近二年調查，今天將進行言詞辯論庭，在開庭前集結於法院前，聲援里長及立委。

新聞稿指出，陳椒華於2020年8月接獲里長李新進檢舉學甲工業區有爐碴等廢棄物不法掩埋，當時因值休會期間而安排現場勘查，由於台南市環保局告知檢察官之前已做出不起訴處分，但當天發現疑有重金屬超標，因此有要求國產署、台南市環保局及台南地檢署應重新調查污染；從2020年至今，相關調查證據皆發現有重金屬超標及地下水汙染。（編輯：張銘坤）1110810

時代力量立法委員陳椒華（左1）指出，之前獲陳情而舉報「台南學甲爐碴違法掩埋案」，身為民進黨中執委的郭再欽獲不起訴後竟向她及里長求償。公民團體10日到台北地方法院聲援陳椒華，呼籲法官明察秋毫，勿讓業者郭再欽誣告勇於揭發惡行的里長及民代。中央社記者張皓安攝 111年8月10日