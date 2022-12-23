台南市議長改選詭譎多變 正國會6議員動向受矚

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台南市議會議長、副議長選局詭譎多變，二度在民進黨團會議提前離席的6名正國會成員25日投票動向受關注，且不回應媒體詢問。（圖取自台南市議會網頁tncc.gov.tw）

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市議會議長、副議長選局詭譎多變，二度在民進黨團會議提前離席的6名正國會成員25日投票動向受關注，且不回應媒體詢問；有黨團成員憂心忡忡，直言須做「最壞的打算」。

現任台南市議會議長郭信良原隸屬民主進步黨，2018年議長選舉前宣布退黨，再取得中國國民黨及無黨籍台南市議員合作，擊敗民進黨對手邱莉莉。

當時被視為關鍵的3票，來自於這次也連任成功的民進黨籍議員陳怡珍、周麗津及吳通龍跑票，但事後僅遭停權1年半，未開除黨籍，而自稱投錯票的陳碧玉停權半年。

4年後邱莉莉再披掛上陣角逐議長，又對上郭信良，但6名正國會成員，包括上次跑票的陳怡珍、周麗津、吳通龍、自稱投錯票的陳碧玉和也連任成功的陳秋萍、蔡秋蘭二度在民進黨台南市議會黨團會議提前離席，不回應媒體詢問議長選舉相關問題，只說不為黑金背書。

中央社記者詢問其中一人選舉當天可能動向，這名議員非常謹慎小心說要先查證記者身分，接著說：「現在無法回答你。」

此外，邱莉莉曾喊話正國會領袖、立法院長游錫堃協調，但6人其中之一晚間告訴中央社記者，未聽聞游錫堃有意連繫他們，何況游錫堃也已表達不會介入黨務。

民進黨在台南57席中拿下28席，距離過半只差1席，在席次上幾乎穩操勝券的民進黨團已祭出「開除黨籍」大旗企圖遏止跑票，並多次喊話團結及一致性投票，但一名黨團成員表示，黨團雖嚴肅看待這件事，可能還是要預做「最壞的打算」。

至於正國會6人是否會在25日開會前會？其中一名成員說，目前沒規劃。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉說，黨部在黨團自主原則下未介入，但民進黨中央已明確表達，跑票將開除黨籍。（編輯：郭諭儒\李明宗）1111223