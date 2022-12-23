議長選舉前夕議員遭恐嚇 南檢檢肅黑金專組查辦

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（中央社記者張榮祥台南23日電）距離正副議長選舉僅剩不到2天，國民黨台南市議員方一峰昨天下午遭人恐嚇。台南地檢署立刻分案偵辦，傳喚3人到案，今天訊後2人各以5萬元交保，1人飭回。

方一峰昨天下午遭不明男子恐嚇，台南市警察局長方仰寧獲報後，立刻趕到台南市議會，且指派刑警大隊、市區分局及佳里分局追查涉案車輛，2小時迅速攔截，將涉案車輛、駕駛人及車上林姓乘客帶回佳里分局，且通知另名涉案黃姓女子，再移送南檢。

南檢今天訊後，林男和黃女各以新台幣5萬元交保，1人飭回。

南檢檢察長葉淑文透過新聞稿強調，在市議會正副議長選舉期間，絕不容許任何關於賄選或暴力等不法情事介入，若有任何不法情事發生，絕對傾全力嚴加查辦。

南檢表示，距離正副議長選舉僅剩不到2天，市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，而非一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇情事接連發生。檢警調必全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平選風。

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議會國民黨團副書記長林燕祝等人今天召開記者會，要求嚴正譴責黑金、暴力，檢調速追幕後黑手「台南不是黑金暴力之都」。透過新聞稿提及「黨團議員遭民進黨黨代表，也是某準議員的父親威脅，25日不要參加就職或票投自己、不能投郭信良」。

新聞稿表示，黨團成員25日若未出席就職典禮，沒有參加正副議長選舉，如果不是自殺，就是已成為黑金暴力受害者。另外，南市議會無黨聯盟多名議員也嚴厲譴責暴力恐嚇介入正副議長選舉，呼籲警方確保護所有議員的人身安全。（編輯：黃世雅）1111223