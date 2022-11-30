議長選戰前數據分析 各縣市議會政黨勢力一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

各縣市議長選舉將於12月25日議員就職日舉行，新一屆議會上任，政黨組成與新舊成員占比都將牽動議長寶座爭奪戰。圖為高雄市議會議場。（圖取自高雄市議會網頁www.kcc.gov.tw）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站30日電）2022年九合一選舉縣市議員選舉結果出爐後，當選人將於12月25日上任並選出議長。議長對外代表議會，對內主持會務，通常需具一定資歷與政治勢力才能選上。新一屆議會上任，當然也牽動議長寶座爭奪戰。

多數現任議長選舉成績亮眼 宜、苗、嘉市議長不連任

攤開現任議長名單，國民黨幾乎囊括全台各縣市議長寶座，僅民進黨張明達在嘉義縣一枝獨秀。另有3位議長為無黨籍，分別是甫當選苗栗縣長的鍾東錦、2018台南市議長選舉前退出民進黨的郭信良，以及嘉義市的莊豐安。

綜觀22縣市議長的本次選舉表現，有10人在選區備受支持，穩坐第一，其他人也多名列前茅，只有3人在選區排行中後段，分別是台北市陳錦祥、台中市張清照和基隆市蔡旺璉。其中陳錦祥在選區13個席次中排行第9，國民黨台北市黨部表示，資深議員李彥秀、戴錫欽都已表態要參選議長。

嘉義市莊豐安則是全台唯一落馬的議長，無緣連任。地方人士分析應是分票不均，他的票源被分走，反而成為落選頭。

苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣現任議長確定不會連任。宜蘭最有機會接棒的國民黨候選人李清林落選，為議長選舉增添不確定性。

竹縣、花東、連江藍營贏面大 台南綠營待整合

距離議長選舉不到一個月，綠營能否再下一城、藍營可否獨攬全台議長寶座，基本取決於各黨派在議會席次是否過半。

國民黨籍議員過半的縣市有新竹縣、花蓮縣、台東縣與連江縣，若藍營議員團結一致，他們在這些縣市推出的正副議長人選十拿九穩。但花蓮縣現任議長張峻受限國民黨排黑條款，今年以無黨籍身分參選，當選後有意連任議長，國民黨團至今未表態支持。

本次民進黨未在任何縣市議會掌握過半席次，但在嘉義縣、台南市距離過半也僅一步之遙。嘉義縣37席議員中有18席為綠營議員，較上屆多1席。黨團評估仍在議會維持優勢，下屆正副議長不會換人。

台南方面，民進黨在57席中拿下28席，若加上長期參與黨團運作的台聯議員楊中成，以及被外界認為立場較親綠的台灣基進李宗霖，可望掌握過半優勢。

2018年台南市正副議長選舉，擁有最多席次的綠營推出邱莉莉、郭清華組合，但原民進黨籍的郭信良脫黨參選，獲國民黨及多席無黨籍支持，加上3位綠營議員跑票，使郭信良順利當選。今年邱莉莉與郭信良皆順利當選議員，2人將再次對決，目前議長人選仍未明朗。

在沒有單一政黨取得絕對優勢的議會，小黨、無黨籍議員的意向就相當關鍵。如高雄市國民黨取得29席、民進黨有27席，台灣基進張博洋、無黨籍黃捷宣布加入綠營黨團運作，力拚「台派議長」勝出，雙方勢均力敵，正在努力拉攏其他黨派或無黨籍議員。

議員7成老面孔、3成新人 綠營新將揮軍各議會

新科議員的數量與組成也可能影響議長選舉局勢，各陣營除了自家議員基本盤，也需重新拉攏小黨與無黨籍新人。

全台平均連任議員占7成，新科議員占3成。連江、高雄連任議員近9成，變動不大。新科議員比例較高的是苗栗、花蓮、金門、澎湖，占近4成。其中苗栗現任議長鍾東錦將轉任縣長，在新科議員多為無黨籍的情況下，可能影響苗栗各陣營配票策略。

澎湖現任議長劉陳昭玲已連任2屆副議長、5屆議長，本次又以選區第一高票當選，將挑戰議長6連霸，寫台灣地方自治史新頁。雖然澎湖新科議員占比高，但以無黨籍為主，暫難看出明確傾向。

綠營在縣市長選戰失利，但議員總席次卻較上屆多了39席。分析新科議員組成，雙北、桃園、台南、高雄等10縣市新人多為民進黨籍。

台中、花蓮、宜蘭、連江等4縣市新人則以國民黨籍居多；竹縣、苗栗、雲林等8縣市新人以其他政黨與無黨籍加總為最大宗。（編輯：簡毅慧、邱柏綱）1111130