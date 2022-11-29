基進張博洋加入民進黨團運作 拚台派議長勝出

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）繼無黨籍高雄市議員黃捷加入民進黨團運作，剛當選高雄市議員的台灣基進張博洋今天也宣布加入。張博洋說，此次選舉台灣基進以本土拚過半為最大目標，盼推出台派議長光復議會。

黃捷昨天參與民進黨團會議，並正式加入黨團運作，黃捷今天接受媒體聯訪表示，過去沒有加入黨團，推動進步法案孤軍難行，加入黨團後，和本來就有合作的夥伴團結同行，未來在推動法案更有力量，也希望議長選舉投票能過半。

被問到何時加入民進黨籍？黃捷說，不排斥入黨，但程序上何時加入，時機點還要討論。她並表示，這次獲得高雄第一高票當選很難得，要好好謝票，週末會辦謝票見面會，也會到支持者家裡道謝，另外議員關心市政的工作也持續進行。

繼黃捷加入高雄市議會民進黨團，台灣基進今天也發布新聞稿表示，經內部討論，張博洋將加入民進黨團運作，齊拚光復議會。張博洋表示，此次議會選舉，台灣基進就是以本土拚過半作為最大目標，推出台派議長光復議會。

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張博洋說，昨天列席民進黨團會議時，有表達會將是否加入民進黨團運作帶回內部討論，因為自己是台灣基進議員，對外合作與否需經過黨內討論再回覆。經黨部討論後，決定這屆任期將加入民進黨團運作，支持民進黨議長人選。

張博洋說，此次選舉台派全台挫敗，13個月後就是攸關台灣前途的中央層級大選，台派沒有分裂本錢，大家應該思考「期中考」為何考不好、如何團結，在「期末考」贏回來，才是當務之急。（編輯：郭諭儒）1111129