綠營嘉縣重要鄉鎮市長失守 議員民進黨占多數

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）九合一選舉嘉縣鄉鎮市長與議員當選名單出爐，民進黨在太保、朴子等重要鄉鎮市長席次皆選輸，但議員席次則保持領先，民進黨囊括18席、國民黨8席，正副議長人選應是囊中之物。

九合一選舉結果出爐，嘉義縣長由民進黨籍翁章梁連任成功，但民進黨在鄉鎮市長選舉卻不如人意，太保市、朴子市與民雄鄉提名人皆落選，翁章梁故鄉義竹鄉、嘉義縣議長張明達故鄉番路鄉，這2鄉民進黨提名鄉長候選人同樣沒選上。

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在縣議員選舉方面，此次民進黨籍議長張明達、副議長陳怡岳都順利連任；本屆嘉義縣議員應選37席（因縣民人數減少議員席次比上屆減少1席），民進黨囊括18席，國民黨8席，其餘11席為無黨籍，民進黨議員比上屆多1席，國民黨則減1席，民進黨評估下屆正副議長不會換人，在議會維持優勢。

另外，因職棒假球案服刑出獄的「雨刷」蔡政宜，參選嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員，在該選區以第一高票當選，蔡政宜昨晚6時許已在競選總部施放煙火，自行宣布當選議員。（編輯：卞金峰）1111127