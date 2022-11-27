更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

綠營嘉縣重要鄉鎮市長失守 議員民進黨占多數

2022/11/27 00:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）九合一選舉嘉縣鄉鎮市長與議員當選名單出爐，民進黨在太保、朴子等重要鄉鎮市長席次皆選輸，但議員席次則保持領先，民進黨囊括18席、國民黨8席，正副議長人選應是囊中之物。

九合一選舉結果出爐，嘉義縣長由民進黨籍翁章梁連任成功，但民進黨在鄉鎮市長選舉卻不如人意，太保市、朴子市與民雄鄉提名人皆落選，翁章梁故鄉義竹鄉、嘉義縣議長張明達故鄉番路鄉，這2鄉民進黨提名鄉長候選人同樣沒選上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在縣議員選舉方面，此次民進黨籍議長張明達、副議長陳怡岳都順利連任；本屆嘉義縣議員應選37席（因縣民人數減少議員席次比上屆減少1席），民進黨囊括18席，國民黨8席，其餘11席為無黨籍，民進黨議員比上屆多1席，國民黨則減1席，民進黨評估下屆正副議長不會換人，在議會維持優勢。

另外，因職棒假球案服刑出獄的「雨刷」蔡政宜，參選嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員，在該選區以第一高票當選，蔡政宜昨晚6時許已在競選總部施放煙火，自行宣布當選議員。（編輯：卞金峰）1111127

#民進黨
#翁章梁
#張明達
翁章梁
翁章梁連任嘉縣長 資歷豐富曾參與野百合學運 施政成果顯著 嘉義縣長翁章梁連任成功
張明達
涉廢棄物案嘉縣議員喊冤 議長張明達被扯到感錯愕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族