爭霸台北市議長 國民黨議員多人參戰

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（中央社記者劉建邦台北29日電）選舉結束，國民黨在台北市議會取下30席，加上泛藍席次，爭取議長成關注，表態有戴錫欽、李彥秀，挑戰現任議長陳錦祥；市黨部規劃2輪假投票；民進黨將推派人選。

九合一選舉投開票日前結束，台北市議員選舉，因人口減少，降為61席，國民黨在這次選舉，贏得30席，加上親藍議員，席次過半，議長爭奪戰將開打，藍營已表態的有國民黨資深議員戴錫欽，預料將與同黨籍陳炳甫搭配參選正副議長。

至於轉戰台北市議員的國民黨前立委李彥秀，也被外界點名可能投入議長之爭，李彥秀日前對外受訪時指出，基層有勸進聲浪，只要黨內團結有共識，且可協助接任台北市長的蔣萬安推動後續市政，並促成府會和諧，不排除承擔任何角色。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受電話訪問時說，市黨部12月中旬將規劃2輪假投票，目前人選包含戴錫欽、李彥秀及爭取連任的陳錦祥，因國民黨加上泛藍，議員席次雖過半，但議長選舉，也會爭取小黨支持，此外，若議員未投給市黨部推出人選，將採黨紀處分。

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民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，國民黨及泛藍在這次市議員席次雖過半，但藍營可能有多組人選競爭議長位置，民進黨會有機會，將爭取小黨支持，初步規劃推1組人選，由資深議員李建昌搭配劉耀仁參選正副議長，但最終人選要經市議會黨團討論。

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成指出，藍綠目前未確定議長人選，民眾黨當選4名議員仍未討論要支持誰，後續要與4名議員討論後，才能確定支持對象。（編輯：方沛清）1111129