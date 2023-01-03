台南警官莊武能涉案記2大過免職 黃偉哲力挺嚴懲

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（中央社記者洪學廣台南3日電）前台南市警察局秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案遭記2大過免職。台南市長黃偉哲今天表示，支持警政署及市警局嚴厲措施，若莊武能自認遭冤枉，應向新竹縣警局及基層員警說明白。

莊武能日前在新竹縣涉入恐嚇取財案，因拒捕且衝撞員警遭開9槍才就逮，1日遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押，法院裁定莊男新台幣10萬元交保。台南市警局1日祭出記1大過調職、停職等處分，昨天再召開考績會決議記2大過免職。

對此，黃偉哲今天上午出席台南市政府消防局救護車捐贈儀式，接受媒體聯訪表示，莊武能此舉不但對不起長官，也對不起基層辛苦員警，更對不起市民。

他認為，高階警官任免調動權雖在中央，但市府也與警政署密切配合，並支持警政署及台南市警察局採取的嚴厲措施。如果莊武能覺得是受冤枉、是清白的，應該向新竹縣警察局執法的基層員警說明。

黃偉哲指出，市府當然要貫徹警紀，嚴肅紀律，警察是維護人民生命財產安全的最重要紀律部隊，如果警察內部出現問題，這是民眾無法接受的。（編輯：戴光育）1120103