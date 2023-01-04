台南正副議長賄選案 專案小組偵訊9人、1人未到案

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天兵分26路搜索10名涉案人相關處所，議長邱莉莉、副議長林志展等9人正接受偵訊，僅南市區漁會理事長林士傑尚未到案。

南檢去年11月接獲台南市正副議長賄選情資，立刻分案偵辦，調閱相關資料比對分析後，專案小組昨天兵分26路搜索邱莉莉、林志展、市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招、及林士傑、已退黨的前民進黨中執委郭再欽、楊姓男子、黃姓女子等10名涉案人相關處所。

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專案小組陸續帶回邱莉莉等人，楊姓男子昨天傍晚到案，目前已有9人接受偵訊，僅林士傑尚未到案，初詢作業仍在進行中，未進入檢察官複訊階段。

台南市議員去年12月25日在台南市議會宣誓就職後，隨即展開全國注目的正副議長選舉，在民進黨團一致性投票、友黨支援及3名國民黨籍市議員跑票下，邱莉莉、林志展順利當選正副議長；但這場選舉事前鬧得滿城風雨，黑金傳聞不斷，台南檢警調當天也在議事廳蒐證，昨天發動搜索偵辦。（編輯：陳政一）1120104